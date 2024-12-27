Фастфуд за ₽240 млн построят в Уфе

Генеральный директор компании Алексей Филиппенко сообщил о готовности вложить в проект 240 миллионов рублей. Ожидается, что новое заведение обеспечит работой около 100 человек. Для поддержки столь значимого проекта, ему был присвоен статус приоритетного. По данным источников, мэрия в свою очередь, пообещала оказать содействие в оформлении земельного участка.