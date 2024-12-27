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Posted 27 декабря, 12:12

Published 27 декабря, 12:12

Modified 27 декабря, 12:14

Updated 27 декабря, 12:14

Фастфуд за ₽240 млн построят в Уфе

Фастфуд за ₽240 млн построят в Уфе

27 декабря 2024, 12:12
Фото: 1MI.
В Калининском районе Уфы появится новый ресторан быстрого питания «Вкусно и точка», в который инвестор планирует вложить солидную сумму, сообщает в пятницу, 27 декабря, правительство Башкирии.

На «Инвестчасе» с главой Республики Башкортостан стало известно о планах компании «Региональная сеть предприятий питания» по строительству нового заведения «Вкусно и точка» в Уфе. Ресторан расположится в районе ДК Машиностроителей, и, судя по заявленным инвестициям, будет весьма масштабным.

Генеральный директор компании Алексей Филиппенко сообщил о готовности вложить в проект 240 миллионов рублей. Ожидается, что новое заведение обеспечит работой около 100 человек. Для поддержки столь значимого проекта, ему был присвоен статус приоритетного. По данным источников, мэрия в свою очередь, пообещала оказать содействие в оформлении земельного участка.

Помимо этого, как стало известно из инсайдерских источников, «Региональная сеть предприятий питания» заключила соглашение с правительством Башкортостана о создании целой сети ресторанов «Вкусно и точка» в регионе. Общий объем инвестиций в строительство новых пунктов питания, где будут работать 800 сотрудников, составит 1,2 миллиарда рублей.

Уфа кардинально изменит вид возле Монумента Дружбы
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе утвердили проект планировки и межевания территории, расположенной в непосредственной близости от Монумента Дружбы.

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