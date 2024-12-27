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Posted 27 декабря, 06:50

Published 27 декабря, 06:50

Modified 27 декабря, 07:50

Updated 27 декабря, 07:50

ДТП со школьным автобусом расследуют в Башкирии

ДТП со школьным автобусом расследуют в Башкирии

27 декабря 2024, 06:50
Фото: МЧС России.
Сюжет
Дети
В результате аварии со служебным транспортом одной из сельских школ Башкортостана пострадали трое сотрудников учреждения образования, сообщили в Гострудинспекции РБ в пятницу, 27 декабря.

Ранее Mkset рассказывал, что школьный автобус, перевозивший 19 пассажиров, столкнулся с бензовозом в Балтачевском районе Башкирии. Пятеро детей пострадали. Следком завел уголовное дело об «оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности».

Помимо детей, в аварии получили различные травмы водитель, повар и сопровождающая учеников сотрудник школы. Ранее сообщалось, что двое взрослых были госпитализированы. Гострудинспекция проведет отдельную проверку, чтобы выяснить обстоятельства и причины происшествия с работниками.

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