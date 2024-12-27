ДТП со школьным автобусом расследуют в Башкирии

Posted 27 декабря, 06:50
Published 27 декабря, 06:50
Modified 27 декабря, 07:50
Updated 27 декабря, 07:50
Ранее Mkset рассказывал, что школьный автобус, перевозивший 19 пассажиров, столкнулся с бензовозом в Балтачевском районе Башкирии. Пятеро детей пострадали. Следком завел уголовное дело об «оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности».
Помимо детей, в аварии получили различные травмы водитель, повар и сопровождающая учеников сотрудник школы. Ранее сообщалось, что двое взрослых были госпитализированы. Гострудинспекция проведет отдельную проверку, чтобы выяснить обстоятельства и причины происшествия с работниками.