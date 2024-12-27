Депутата из Башкирии подозревают в домогательствах к ученице

Posted 27 декабря, 05:38
Published 27 декабря, 05:38
Modified 27 декабря, 08:26
Updated 27 декабря, 08:26
Как стало известно, в Туймазах разгорелся скандал вокруг депутата и тренера по карате, Андрея. По информации инсайдерских источников, его задержали по подозрению в домогательствах к одной из его учениц. Сообщается, что Андрей является тренером в собственной академии единоборств «Самурай».
По предварительной информации, на мужчину завели уголовное дело. Родители девочки якобы обратились в полицию, после чего и последовало задержание. Пока что все детали произошедшего выясняются, и официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии активизировались мошенники, которые обещают жертвам успешный собственный бизнес и невероятное богатство.