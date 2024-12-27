Депутата из Башкирии подозревают в домогательствах к ученице

Как стало известно, в Туймазах разгорелся скандал вокруг депутата и тренера по карате, Андрея. По информации инсайдерских источников, его задержали по подозрению в домогательствах к одной из его учениц. Сообщается, что Андрей является тренером в собственной академии единоборств «Самурай».