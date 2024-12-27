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Posted 27 декабря, 05:38

Published 27 декабря, 05:38

Modified 27 декабря, 08:26

Updated 27 декабря, 08:26

Депутата из Башкирии подозревают в домогательствах к ученице

Депутата из Башкирии подозревают в домогательствах к ученице

27 декабря 2024, 05:38
Фото: Mash Batash/1MI.
В Туймазах задержали депутата и тренера единоборств по подозрению в совращении несовершеннолетней воспитанницы, сообщают в пятницу, 27 декабря, инсайдерские телеграмм-каналы.

Как стало известно, в Туймазах разгорелся скандал вокруг депутата и тренера по карате, Андрея. По информации инсайдерских источников, его задержали по подозрению в домогательствах к одной из его учениц. Сообщается, что Андрей является тренером в собственной академии единоборств «Самурай».

По предварительной информации, на мужчину завели уголовное дело. Родители девочки якобы обратились в полицию, после чего и последовало задержание. Пока что все детали произошедшего выясняются, и официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии активизировались мошенники, которые обещают жертвам успешный собственный бизнес и невероятное богатство.

Новый вид мошенничества нашли в Башкирии
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