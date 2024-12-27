Чем запомнится 2024 год для отрасли строительства Республики Башкортостан?

— Я считаю, что залогом нашего успеха является продуманная концепция — это первый в Башкирии посёлок такого уровня и единственный в России спроектированный по карте настоящего созвездия, и конечно высокий уровень комфорта, который мы реализуем в своих проектах. Ведь мы не просто строим дома, а занимаемся комплексным развитием территории. Компания создает комфортабельные микрорайоны, где дома получают единый облик, а вместе с жилым фондом возводятся школы, детские сады, парки, торговые центры. И несмотря на то, что строительство загородного жилья имеет свою специфику, в частности это, сложности с подведением коммуникаций, за 23 года работы мы приобрели большой опыт и научились проводить весь цикл работ. «Жилой Квартал» один из немногих застройщиков загородного жилья, который самостоятельно проектирует, строит и подключает центральную канализацию к домам[1]. Кроме того, мы разрабатываем и реализуем проекты водозабора и очистных сооружений, газораспределительные и электрические сети, асфальтированные дороги и т. д. Поэтому мы уверены, что наши жители всегда будут обеспечены водой, теплом и электроэнергией.