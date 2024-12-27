Чем запомнится 2024 год для отрасли строительства Республики Башкортостан?

Posted 27 декабря, 10:46
Published 27 декабря, 10:46
Modified 27 декабря, 10:48
Updated 27 декабря, 10:48
Но несмотря на все трудности всего за 11 месяцев этого года в РБ было введено 2,8 млн. кв. метров жилья. Из которых 2,2 млн кв. метров приходится на ИЖС, где наша Республика показывает одни из самых высоких показателей. О том как развивается отрасль недвижимости и что помогает нашим застройщикам бить рекорды нам рассказал генеральный директор крупнейшего застройщика загородной недвижимости РБ, ГК «Жилой Квартал», Евгений Вечков.
— Начав с точечной постройки коттеджей в далёком 2001 году, сегодня ГК «Жилой Квартал» уверенно занимает лидирующую позицию в загородном строительстве РБ, расскажите, как вам это удалось?
— Важнейшей особенностью компании является то, что мы всегда находимся в развитии. Мы не боимся браться за сложные проекты и развивать большие территории за городом. За 23 года нами разработан свой подход к проектированию комфортной среды. Выбрав удобную локацию, мы создаём многогранный, комплексный продукт, с собственной экосистемой расширяющей зону личного комфорта жильцов от порога их квартиры до размера всего жилого комплекса. Только представьте, мы начинаем строительство в чистом поле, где нет ничего, но буквально через пару лет местность преображается, появляются коммуникации, дома, освещение, дороги, парки и прочая инфраструктура. На сегодняшний день, мы активно возводим 6 проектов, среди которых есть, как классические коттеджные посёлки, так и многоквартирные комплексы в городе и ближайшем пригороде.
— Евгений Борисович, раз уж мы начали с объёмов ввода в эксплуатацию, расскажите пожалуйста с какими показателями вы заканчиваете этот год?
— В этом году мы ввели в эксплуатацию около 30 000 квадратных метров жилья. Это 120 домов, среди которых таунхаусы и комфортабельные коттеджи в посёлках «Созвездие Цефей», «Миллаверде» и «Зубово Life 3», а также многоквартирные дома в жилых комплексах «Михайловка Green Place» и «Зубово Life Garden». Благодаря чему около 1000 семей справили своё новоселье. При этом нужно отметить, что большинство из них сделали это раньше обещанного застройщиком срока. А в общей сложности в наших домах живут уже более 50 000 человек.
— Что способствует таким высоким показателям?
— Достижение высоких показателей — это прямая заслуга всей команды. В этом году, когда многие застройщики открыто заговорили о сложностях с кадрами и подбором новых сотрудников, мы продолжили курс на сохранение и улучшение профессиональной команды. Это помогло нам не только вводить дома с опережением сроков, но и вывести на рынок новые проекты, начав 2024 год с запуска коттеджного посёлка «Миллаверде». Также, мы запустили новую линейку домов с улучшенными характеристиками в ЖК «Зубово Life Garden».
— Недавно СМИ писали о том, что ваш посёлок бизнес-класса «Созвездие Цефей» стал лучшим посёлком в РБ, как вы считаете, что помогло вам победить?
— Я считаю, что залогом нашего успеха является продуманная концепция — это первый в Башкирии посёлок такого уровня и единственный в России спроектированный по карте настоящего созвездия, и конечно высокий уровень комфорта, который мы реализуем в своих проектах. Ведь мы не просто строим дома, а занимаемся комплексным развитием территории. Компания создает комфортабельные микрорайоны, где дома получают единый облик, а вместе с жилым фондом возводятся школы, детские сады, парки, торговые центры. И несмотря на то, что строительство загородного жилья имеет свою специфику, в частности это, сложности с подведением коммуникаций, за 23 года работы мы приобрели большой опыт и научились проводить весь цикл работ. «Жилой Квартал» один из немногих застройщиков загородного жилья, который самостоятельно проектирует, строит и подключает центральную канализацию к домам[1]. Кроме того, мы разрабатываем и реализуем проекты водозабора и очистных сооружений, газораспределительные и электрические сети, асфальтированные дороги и т. д. Поэтому мы уверены, что наши жители всегда будут обеспечены водой, теплом и электроэнергией.
Кстати, это не единственная наша награда в этом году, в общей сложности мы получили 8 дипломов федерального и регионального уровня. И признание профессионального сообщества говорит о том, что мы не только качественно делаем свою работу, но и повышаем уровень комфорта и архитектуры внедряя в строительную отрасль нашей республики новые тренды.
— Ваши планы на будущее?
— Для нас строительство не просто бизнес, а любимое дело! У нас есть чёткое понимание того, что мир постоянно меняется, и в условиях неопределенности нужно быть гибкими. Поэтому мы разработали концепцию развития компании, которую регулярно «модернизируем». В ней три основных блока, требующие постоянного внимания: высокопрофессиональная команда, устойчивые финансы и свой земельный банк. Есть ещё подблоки, такие как — качество используемых материалов, развитие продукта и дополнительных сервисов. Также для устойчивости бизнеса крайне важны две ключевые вещи — опыт и репутация. И несомненно, когда у тебя есть многолетняя безупречная репутация и коллектив с разноплановым опытом, это дает уверенность и усиливает позиции.
ГК «Жилой Квартал» не просто идёт в ногу со временем, но и стремится предвосхищать запросы рынка, внедряя интересные решения. Мы активно работаем над современной архитектурой наших проектов и внедрением новых сервисов как для покупателей, так и для жильцов нашей недвижимости.
По запуску проектов в 2025 году пока сложно сказать, всё будет зависеть от ситуации на рынке. На данный момент у нас в разработке находятся несколько масштабных проектов, которые мы планируем запускать в следующие несколько лет.
— Что хотите пожелать нашим читателям в новом году?
— Пусть Новый 2025 год будет щедр на яркие и запоминающиеся события, оправдает ваши самые смелые ожидания, принесет с собой новые достижения и победы! Пусть мир и согласие, теплота и искренность всегда присутствуют в вашем доме, а его стены станут надёжной защитой от всех невзгод! С наступающим Новым годом!
[1] Все многоквартирные комплексы и коттеджные посёлки «Михайловка Green 2», ЖК «Зубово Life 2» и т. д.
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