Беларусь построит завод батареек в Башкирии

Posted 26 декабря, 22:02
Published 26 декабря, 22:02
Modified 26 декабря, 22:35
Updated 26 декабря, 22:35
Напомним, зона с особыми налоговыми преференциями для её участников действует на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов Башкирии.
Начать свою деятельность в ОЭЗ планирует компания 1AK-GROUP из Республики Беларусь. Фирма собирается построить завод, на котором будут производить сепараторы для аккумуляторов. Вложено в проект уже было порядка ₽2,1 млрд. Предприятие начнёт работу в 2026 году, а его площадь составит почти гектар.
Ранее Mkset сообщал о том, что ОЭЗ «Алга» заняла седьмое место среди особых экономических зон России.