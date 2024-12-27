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Posted 26 декабря, 22:02

Published 26 декабря, 22:02

Modified 26 декабря, 22:35

Updated 26 декабря, 22:35

Беларусь построит завод батареек в Башкирии

Беларусь построит завод батареек в Башкирии

26 декабря 2024, 22:02
Фото: 1MI.
Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алга» обрела нового резидента — об этом стало известно от правительства Башкортостана в пятницу, 27 декабря.

Напомним, зона с особыми налоговыми преференциями для её участников действует на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов Башкирии.

Начать свою деятельность в ОЭЗ планирует компания 1AK-GROUP из Республики Беларусь. Фирма собирается построить завод, на котором будут производить сепараторы для аккумуляторов. Вложено в проект уже было порядка ₽2,1 млрд. Предприятие начнёт работу в 2026 году, а его площадь составит почти гектар.

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Ранее Mkset сообщал о том, что ОЭЗ «Алга» заняла седьмое место среди особых экономических зон России.

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