Беларусь построит завод батареек в Башкирии

Начать свою деятельность в ОЭЗ планирует компания 1AK-GROUP из Республики Беларусь. Фирма собирается построить завод, на котором будут производить сепараторы для аккумуляторов. Вложено в проект уже было порядка ₽2,1 млрд. Предприятие начнёт работу в 2026 году, а его площадь составит почти гектар.