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Posted 27 декабря, 13:38

Published 27 декабря, 13:38

Modified 27 декабря, 20:34

Updated 27 декабря, 20:34

«Башавтотранс» будет приватизирован

«Башавтотранс» будет приватизирован

27 декабря 2024, 13:38
Фото: 1MI.
Власти Башкортостана официально раскрыли подробности планов по преобразованию крупнейшего перевозчика региона — соответствующий документ в пятницу, 27 декабря, утвердило Минзеимущество РБ.

Напомним, о судьбе государственного «Башавтотранса» ранее руководство региона уже высказывалось — по задумке чиновников, компания будет преобразована в акционерное общество.

В документе указано, что организация сохранит прежнее название, а уставный капитал нового АО составит ₽2,6 млн. Руководить предприятием по-прежнему будет гендиректор Надир Самиев. Важным изменением в составе начальства является лишь включение представителей Минзеимущества в совет директоров.

Между тем стоит отметить, что все акции компании пока что по-прежнему остаются во владении Республики Башкортостан. Будут ли власти в будущем сокращать свою долю — пока не сообщается.

ГУП «Башавтотранс» существует с 1997 года, компания была зарегистрирована в Уфе. По данным Rusprofile, за 2023 год организации удалось выручить ₽5,8 млрд.

Транспортную акцию продлили в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в автобусах «Башавтотранса» временно снизили цену проезда до ₽13.

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