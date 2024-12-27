«Башавтотранс» будет приватизирован

Posted 27 декабря, 13:38
Published 27 декабря, 13:38
Modified 27 декабря, 20:34
Updated 27 декабря, 20:34
Напомним, о судьбе государственного «Башавтотранса» ранее руководство региона уже высказывалось — по задумке чиновников, компания будет преобразована в акционерное общество.
В документе указано, что организация сохранит прежнее название, а уставный капитал нового АО составит ₽2,6 млн. Руководить предприятием по-прежнему будет гендиректор Надир Самиев. Важным изменением в составе начальства является лишь включение представителей Минзеимущества в совет директоров.
Между тем стоит отметить, что все акции компании пока что по-прежнему остаются во владении Республики Башкортостан. Будут ли власти в будущем сокращать свою долю — пока не сообщается.
ГУП «Башавтотранс» существует с 1997 года, компания была зарегистрирована в Уфе. По данным Rusprofile, за 2023 год организации удалось выручить ₽5,8 млрд.