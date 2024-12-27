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Posted 27 декабря, 10:49

Published 27 декабря, 10:49

Modified 27 декабря, 11:31

Updated 27 декабря, 11:31

Рейсы из Уфы в Баку сняли после авиакатастрофы

Азербайджанские самолеты не будут летать в Уфу

27 декабря 2024, 10:49
Фото: 1MI.

Рейсы из Уфы в Баку сняли после авиакатастрофы

«Азербайджанские авиалинии» приостановили полеты сразу в семь городов России, в том числе и в Уфу, сообщили в авиакомпании в пятницу, 27 декабря.

С субботы, 28 декабря, полеты «Азербайджанских авиалиний» в Минводы, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу приостановлены. При этом рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Екатеринбург и Новосибирск продолжат обслуживаться.

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Сервис поиска авиабилетов предлагает перелет из Баку в Санкт-Петербург компанией «Азербайджанские авиалинии», затем рейс из Питера в Уфу перевозчиком «Смартавиа» за ₽30`590 в общем за одного человека без багажа.

Более бюджетный полет из Уфы в Баку можно осуществить с билетами авиакомпаний «Азимут» и «Северный Ветер» — ₽21`525 за полет с пересадкой в Сочи.

Всего на 28 декабря сервис предлагает девять вылетов из Баку с пересадками в разных регионов с ценником от 21 до 71 тысячи рублей. Попасть из Баку в Уфу, согласно доступным билетам, можно в любой день.

Перелет из Баку в Уфу
Перелет из Баку в Уфу
Перелет из Баку в Уфу. Фото: avia.tutu.ru

Ранее Mkset сообщил о недавней трагедии: самолет Embaer E190 «Азербайджанских авиалиний», следовавший из Баку в Грозный, взорвался после экстренной посадки в Казахстане. В результате крушения погибло 38 человек, семеро из которых граждане России. Как известно, 29 человек, среди которых было девять россиян, выжили, однако были экстренно госпитализированы.

Азербайджанский депутат Расим Мусабеков заявил, что Россия должна извиниться за катастрофу — по мнению Мусабекова, самолет сбили на территории России силами ПВО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Москве заявление Мусабекова видели, однако комментариев от Кремля до завершения расследования ждать не стоит.

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