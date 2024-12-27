Азербайджанские самолеты не будут летать в Уфу

Ранее Mkset сообщил о недавней трагедии: самолет Embaer E190 «Азербайджанских авиалиний», следовавший из Баку в Грозный, взорвался после экстренной посадки в Казахстане. В результате крушения погибло 38 человек, семеро из которых граждане России. Как известно, 29 человек, среди которых было девять россиян, выжили, однако были экстренно госпитализированы.