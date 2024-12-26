Зимняя радуга внезапно повисла над Башкирией

Posted 26 декабря, 06:26
Published 26 декабря, 06:26
Modified 26 декабря, 10:48
Updated 26 декабря, 10:48
Редкое для зимы природное явление — радуга — появилось над селом Темясова в Башкирии.
На кадрах, снятых местными жителями видно, что зимняя радуга не совсем обычная. Скорее это радужный столб, устремленный в небо, однако по цветовой яркости зимнее гало ни в чем не уступает летнему.
Местные жители напоминают, что при виде радуги стоит загадать желание — это народная примета — а также утеплиться, ведь, согласно поговоркам, радуга зимой — предвестник скорого похолодания.
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