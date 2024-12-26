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Posted 26 декабря, 06:26

Published 26 декабря, 06:26

Modified 26 декабря, 10:48

Updated 26 декабря, 10:48

Зимняя радуга внезапно повисла над Башкирией

Зимняя радуга внезапно повисла над Башкирией

26 декабря 2024, 06:26
Фото: Башинформ.
Редкое для декабря природное явление засняли жители Башкортостана, поделились они в соцсетях в четверг, 26 декабря.

Редкое для зимы природное явление — радуга — появилось над селом Темясова в Башкирии.

Фото: Башинформ

На кадрах, снятых местными жителями видно, что зимняя радуга не совсем обычная. Скорее это радужный столб, устремленный в небо, однако по цветовой яркости зимнее гало ни в чем не уступает летнему.

Местные жители напоминают, что при виде радуги стоит загадать желание — это народная примета — а также утеплиться, ведь, согласно поговоркам, радуга зимой — предвестник скорого похолодания.

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