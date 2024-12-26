Жарить без вреда для фигуры научили уфимцев

Posted 26 декабря, 11:06
Published 26 декабря, 11:06
Modified 26 декабря, 11:08
Updated 26 декабря, 11:08
Как известно, блюда приготовленные путем жарки не являются самым полезным вариантом ужина. Уфимский врач-гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева рассказала об альтернативе этого метода приготовления в беседе с UfaTime.ru.
Врач предложила заменить жарку пассерованием. Пассерование — это кулинарный метод, при котором продукты, чаще всего овощи обжариваются на небольшом количестве масла на среднем огне. В процессе обжаривания они становятся мягкими и приобретают золотистый цвет, что помогает раскрыть их вкус и аромат.
Этот прием часто используется в качестве основы для супов, соусов и других блюд, придавая им насыщенность и глубину вкуса. Такой способ приготовления блюд особенно подходит для людей с проблемным пищеварением.
Во время жарки обычным способом происходят особые химические реакции, в результате которых выделяется канцероген акриламид. Это негативно влияет на гормональный фон, ЖКТ, пищеварение, а также возбуждает раковые клетки.
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