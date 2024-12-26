Жарить без вреда для фигуры научили уфимцев

Врач предложила заменить жарку пассерованием. Пассерование — это кулинарный метод, при котором продукты, чаще всего овощи обжариваются на небольшом количестве масла на среднем огне. В процессе обжаривания они становятся мягкими и приобретают золотистый цвет, что помогает раскрыть их вкус и аромат.