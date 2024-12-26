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Posted 26 декабря, 13:57

Published 26 декабря, 13:57

Modified 26 декабря, 13:58

Updated 26 декабря, 13:58

Заммэра столицы Ефимов рассказал о потребности Москвы в 50–70 тысячах рабочих

Заммэра столицы Ефимов рассказал о потребности Москвы в 50–70 тысячах рабочих

26 декабря 2024, 13:57
Фото: Изображение Midjourney.
На стройках столицы не хватает 50–70 тысяч специалистов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Представитель московской администрации в беседе с РБК отметил, что дефицит кадров приводит к замедлению темпов реализации строительных проектов как в городской, так и в коммерческой сфере. Ефимов добавил, что данный фактор влияет на рост зарплат и себестоимость строительства, но пока не вызывает значительных проблем.

Заместитель мэра столицы заявил, что проблемы с поиском необходимого количества работников связаны с объективной реальностью — на некоторые проектах не удается найти нужное число специалистов, чтобы ускорить строительство.

Количество мигрантов на столичном рынке труда снизилось на сто тысяч человек из-за высокого спроса на строителей в странах СНГ. Для восполнения дефицита власти рассматривают различные варианты — от привлечения иностранных специалистов до использования механизации.

Так, при строительстве метро применяются механизированные тоннелепроходческие комплексы. Они позволяют увеличить производительность и уменьшить трудозатраты.

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