Заммэра столицы Ефимов рассказал о потребности Москвы в 50–70 тысячах рабочих

Представитель московской администрации в беседе с РБК отметил, что дефицит кадров приводит к замедлению темпов реализации строительных проектов как в городской, так и в коммерческой сфере. Ефимов добавил, что данный фактор влияет на рост зарплат и себестоимость строительства, но пока не вызывает значительных проблем.