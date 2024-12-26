Заммэра Москвы Ефимов объяснил запрет на строительство микроквартир

Posted 26 декабря, 12:16
Published 26 декабря, 12:16
Modified 26 декабря, 12:16
Updated 26 декабря, 12:16
Владимир Ефимов выразил мнение, что появление в столице домов с микроквартирами, аналогичных жилым комплексам в городах Китая, нежелательно. В интервью РБК он прокомментировал решение о запрете на строительство однокомнатных квартир площадью менее 28 квадратных метров и двухкомнатных квартир — менее 44 квадратных метров.
Заммэра отметил, что можно создавать микроскопические квартиры, но тогда необходимо существенно уменьшить плотность застройки, чтобы количество людей на определённой территории было комфортным. При этом, по его словам, ясно, что расширять границы города или сильно уменьшать плотность населения неэффективно для экономического развития.
С 1 августа 2024 года в Москве действует запрет на строительство микроквартир. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Цель этой меры — «обеспечение благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах».
Ефимов пояснил, что размер квартиры определяется строительными нормами, которые устанавливают минимальные площади. Он также отметил, что в среднем в Москве на одну квартиру приходится чуть более двух человек.
Заммэра Москвы пояснил, что при строительстве дома с большим количеством маленьких квартир получается совершенно не то количество жителей, которое планировалось изначально. А именно под число жителей городские власти рассчитывают социальную и транспортную инфраструктуру при принятии градостроительных решений.
По словам Ефимова, минимальное регулирование не приведёт к росту цен на жильё. Микроквартиры по стоимости квадратного метра были значительно дороже, чем объекты большей площади.