Заммэра Москвы Ефимов объяснил запрет на строительство микроквартир

Заммэра отметил, что можно создавать микроскопические квартиры, но тогда необходимо существенно уменьшить плотность застройки, чтобы количество людей на определённой территории было комфортным. При этом, по его словам, ясно, что расширять границы города или сильно уменьшать плотность населения неэффективно для экономического развития.