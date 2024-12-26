Взлёт цен на бензин ожидают в Башкирии

В 2025 году в России ожидается увеличение цен на бензин на 20%. Основные факторы, способствующие этому — рост тарифов «Транснефти», а также повышение налоговых отчислений и акцизов на 4,7%. Для поддержания стабильности на внутреннем рынке Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до конца января 2025 года. Тем не менее, эти меры не смогут предотвратить рост цен на автозаправочных станциях, сообщается на сайте Т-Банка.