Взлёт цен на бензин ожидают в Башкирии

Posted 25 декабря, 21:30
Published 25 декабря, 21:30
Modified 25 декабря, 21:30
Updated 25 декабря, 21:30
В 2025 году в России ожидается увеличение цен на бензин на 20%. Основные факторы, способствующие этому — рост тарифов «Транснефти», а также повышение налоговых отчислений и акцизов на 4,7%. Для поддержания стабильности на внутреннем рынке Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до конца января 2025 года. Тем не менее, эти меры не смогут предотвратить рост цен на автозаправочных станциях, сообщается на сайте Т-Банка.
Рядовые уфимцы встретили новость с сарказмом и в штыки. Сегодня цена бензина на заправках в Башкирии и Уфе никого не радует. Вот что по этому поводу пишут пользователи соцсетей из Башкирии:
— Такими темпами к лету бензин АИ-92 100% будет 60 рублей стоить, — прогнозирует Алмаз.
— Думал до 100 рублей до Нового года поднимут, — пишет Салих. — Не успели.
— Самое интересное дальше будет. Возрастут цены на доставку всего и вся. А по факту, раз бананы никому не нужны (экспорт углеводородов), то будем впаривать втридорога населению. Профит, — рассуждает Андрей.
— Зато Абхазии электроэнергии на 12 миллиардов рублей бесплатно, — отмечает Дмитрий.
— Цены на бензин запланировано поднимать до 70р/л, про это я читала осенью, все идет по плану, — делится сведениями Вера.
Интересно, а что по поводу цен на бензин на заправках Уфы думают эксперты.
Кандидат юридических наук, доцент Финансового университета, управляющий партнер исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право» Кырлан Марчел прогнозирует, что цены вырастут на 5-10%.
— В 2024 году бензин в России подорожал на 10–15%. В Тюменской области цены на АИ-92 и АИ-95 выросли на 12–14% из-за инфляции и увеличения стоимости нефти. Прогнозы на 2025 год указывают на возможное увеличение стоимости бензина на 5–10%. Если ситуация на мировых рынках останется напряженной, рост цен может быть и выше. Однако, учитывая усилия государства по сдерживанию цен, темпы роста могут быть ограничены.
Основные факторы роста цен на бензин:
Подробно рассказал Mkset о том, почему в нефтедобывающей стране население стонет от цен на бензин, кандидат экономических наук, научный сотрудник лаборатории прогнозирования ТЭК Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Йоханнес-Корнелиус Ростовский
— Цена на нефть на внешнем рынке определяется мировым спросом и предложением, геополитической обстановкой, экономическими показателями и решениями ОПЕК+. На внутреннем рынке цена нефти формируется как с учетом мировых цен, но также под влиянием налоговой политики, издержек добычи и переработки, а также транспортных расходов.
— Да, существует прямая взаимосвязь между внешними и внутренними ценами на нефть. Изменения на мировом рынке нефти отражаются на внутреннем рынке, поскольку страна является одним из крупнейших экспортером нефти, и колебания мировых цен влияют на доходы бюджета и экономику в целом.
— Стоимость бензина в рознице в России формируется под воздействием следующих факторов.
Налоги и акцизы: Примерно треть стоимости литра бензина составляют налоги на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и на дополнительный доход (НДД), 21% — акцизы, 18% — НДС.
Стоимость нефти: Цена сырья влияет на себестоимость производства бензина.
Издержки переработки и логистики: Затраты на переработку нефти в бензин и транспортировку к местам продажи.
Конкуренция на рынке: Наличие конкуренции среди производителей и продавцов топлива.
Государственное регулирование: Меры, принимаемые государством для стабилизации цен на топливо.
— Стоимость бензина в регионах добычи может быть выше из-за недостаточно развитой инфраструктуры переработки и распределения топлива, что увеличивает логистические издержки. Кроме того, в таких регионах может отсутствовать конкуренция среди продавцов топлива, что также способствует повышению цен.
— В России распространение электромобилей и транспорта на газомоторном топливе пока не оказывает значительного влияния на цены на бензин из-за их небольшой доли в общем автопарке. Однако в долгосрочной перспективе рост числа таких транспортных средств может привести к снижению спроса на бензин и, соответственно, повлиять на его стоимость.
— Объективная стоимость бензина определяется совокупностью вышеуказанных факторов, включая налоги, стоимость нефти и издержки производства. Субъективная стоимость для потребителей зависит от их доходов и восприятия доступности топлива.
— Прогнозирование цен на бензин зависит от множества переменных, включая мировые цены на нефть, валютный курс, налоговую политику и развитие альтернативных видов транспорта. С учетом текущих тенденций и факторов, таких как налоговая нагрузка и инфляция, можно ожидать постепенного роста цен на топливо в России в ближайшие годы.
Своим прогнозом «в цифрах» поделилась эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
— В России цены на сырье фиксируются относительно мировых цен, и в зависимости от курса доллара у нас, в том числе, формируется цена на нефтепродукты для конечного потребителя. Цена на бензин может ориентироваться на ФАС, правительственные меры. Иногда бензин в регионах добычи стоит дороже, чем там, куда его привозят. Это так. В ХМАО, например, нет переработки, они должны переправить туда, где заводы по переработке, и вернуть обратно. Из-за этого цена в месте добычи увеличивается. Места добычи — это регионы с трудной доступностью, это исключительно транспортная составляющая, логистика имеет большое значение для формирования цены.
К февралю ждем среднее подорожание в центральном регионе АИ-95 на рубль, на Кавказе, Дальнем Востоке и Крыму возможен рост на два рубля. Сегодня цена за литр Аи-95 в Москве составляет ₽60.93. Что касается дизеля, а мы от него очень зависим практически во всех перевозках, то в феврале точно ждем 71-72 рубля в зависимости от региона.