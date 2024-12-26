mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 07:19

Published 26 декабря, 07:19

Modified 26 декабря, 07:19

Updated 26 декабря, 07:19

Вы всё это время мыли посуду не той губкой: как выбрать идеальную и безопасную?

Вы всё это время мыли посуду не той губкой: как выбрать идеальную и безопасную?

26 декабря 2024, 07:19
Фото: Изображение Midjourney. Вы всё это время мыли посуду не той губкой: как выбрать идеальную и безопасную?
Каждая хозяйка знает, что правильно выбранная губка способна сделать кухню чище, а процесс мытья посуды — проще. Но не все губки одинаково хороши. Как выбрать ту, что идеально справится с задачей? И какие материалы наиболее безопасны для здоровья и окружающей среды?

Мытьё посуды — ежедневная обязанность, и от качества выбранной губки зависит не только чистота, но и её удобство в использовании, долговечность и даже здоровье. Некачественная губка может стать рассадником бактерий, а неправильно подобранный материал — испортить нежную поверхность посуды. Сегодня на рынке можно встретить десятки вариантов, каждый со своими преимуществами и недостатками.

Какие бывают губки?

Современные губки изготавливают из самых разных материалов, каждый из которых подходит для определённых целей. Разберёмся, в чём особенности самых популярных из них.

1. Поролон

Это бюджетный и популярный вариант. Губки из вспененного полиуретана хороши для большинства задач: они эффективно вспенивают моющее средство, выдерживают высокие температуры и стоят совсем недорого.

Однако их недостаток — недолговечность. Такие губки нужно менять раз в две-три недели, иначе на них начнут размножаться бактерии.

2. Целлюлоза (вискоза)

Эти губки сделаны из натурального материала, который отлично впитывает воду и быстро сохнет. Их главный плюс — экологичность и способность удалять жир без лишних усилий. Но при высыхании такие губки становятся твёрдыми и ломкими. Срок службы — до трёх месяцев.

3. Силикон

Эластичный и долговечный материал, который подходит для мытья как посуды, так и кухонных поверхностей. Силиконовые губки легко очищаются, на них не размножаются бактерии, и они могут быть использованы даже в качестве подставки под горячее. Однако они не подходят для стойких загрязнений и требуют больше моющего средства.

4. Металл

Идеальный вариант для удаления застарелых загрязнений с кастрюль и грилей. Такие губки изготавливают из нержавеющей стали, которая не впитывает запахи и легко очищается. Но металл может оставить царапины на деликатной посуде, поэтому используйте их с осторожностью.

5. Эко-губки

Для приверженцев экологичного образа жизни разработаны губки из люффы, сизаля, кокоса или джута. Они биоразлагаемы и безопасны для природы. Например, люффа легко справляется с загрязнениями средней сложности, а кокосовые волокна подходят даже для сковородок. Однако такие губки требуют тщательного ухода, чтобы продлить их срок службы.

Какие бывают губки?
Какие бывают губки?. Фото: Изображение Midjourney

Как ухаживать за губкой?

Любая губка прослужит дольше, если за ней правильно ухаживать:

  • После каждого использования промывайте губку под горячей водой и отжимайте.
  • Сушите на открытом воздухе, избегая влажных мест.
  • Дезинфицируйте раз в неделю. Например, губки из рами можно прокрутить в микроволновке, а люффу кипятить в растворе соды.
— Менять губки нужно каждые 2–3 недели, даже если они выглядят чистыми. Главное — не забывать, что даже самая качественная губка со временем становится источником бактерий, — советуют эксперты «РемСтройБлог».
Способ, которым восстановила сковородку даже с затертым антипригарным покрытием
Узнать подробнее
Читайте также:
Нагрев без границ: почему индукционные плиты стали новой любовью поваров5 мифов о посудомоечной машине в которые убеждают продавцыЖир и пятна исчезнут за секунды: натуральный спрей для блеска нержавеющих кастрюль
#Ольга Харина#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Кухня#Посуда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика