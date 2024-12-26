Вы всё это время мыли посуду не той губкой: как выбрать идеальную и безопасную?

Эластичный и долговечный материал, который подходит для мытья как посуды, так и кухонных поверхностей. Силиконовые губки легко очищаются, на них не размножаются бактерии, и они могут быть использованы даже в качестве подставки под горячее. Однако они не подходят для стойких загрязнений и требуют больше моющего средства.