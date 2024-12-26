Прокапаться с похмелья, или как можно нанести здоровью серьезный вред в Уфе

Posted 26 декабря, 07:41
Published 26 декабря, 07:41
Modified 27 декабря, 05:59
Updated 27 декабря, 05:59
Капельницы на дому для вывода из запоя — одна из самых популярных медицинских услуг в период новогодних каникул.
В интернете сотни объявлений по запросу: «Вывод из запоя на дому». С возможностью вызвать женщину или мужчину врача. Анонимно. В любое время суток, в любой день недели. Но существует серьезный риск, что под видом врачей могут приехать мошенники. И даже имея диплом медицинского образования, далеко ни каждый специалист способен оказать квалифицированную помощь.
О чем нужно позаботиться чтобы не вывели из запоя прямиком на тот свет.
В Красноярском крае орудовала группа псевдомедиков, которая оказывала незаконные платные медуслуги тем, кто не смог справится с алкогольной интоксикацией. Их деятельность привела к смерти троих человек. В составе капельниц, которыми лечили абстинентный синдром, были серьезные психотропные средства. Не каждый организм смог справится с такой терапией.
В Уфе таких предложений достаточно.
На сайте объявлений все предложения примерно одинакового содержания. Стоимость услуг — от 1500 до 2000 рублей. Однако среди отзывов встречаются возмущенные комментарии, что по факту услуга оказалась в семь раз дороже.
Смущает также то, что почти в каждом объявлении указан многолетний опыт специалистов 16-20 лет. Или то, что они работают даже в самых сложных случаях. Все же любой доктор скажет, что в серьезных случаях нужно ехать в больницу, а не вызывать непонятно кого.
В объявлениях указано, что документы проверены и тот, кто написал объявление — живой человек. А есть ли лицензия на выполнения услуг?
— Медицинская деятельность в Российской Федерации лицензируемая. Для получения лицензии на право осуществления медицинской деятельности существует требование наличия на законном праве помещения, соответствующего санитарно-эпидемическим нормам. Согласно ст. 32 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, медицинская помощь может оказываться амбулаторно, в том числе на дому, при вызове медицинского работника. Однако Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н. Пункт 7 гласит, что ⠀дома пациенту можно назначить какое-либо обследование или лечение. А вот обследовать или лечить пациента на дому нельзя. В домашних условиях соблюсти стандарты дезинфекции невозможно, — комментирует эксперт Александр Сладков.
Незаконное осуществление медицинской деятельности — это уже статья УК РФ. Статья 235.
Осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности, при условии, что такая лицензия обязательна. Если это повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека — наказывается штрафом. Или ограничением свободы на срок до трех лет. Либо принудительными работами на срок до трех лет. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, — наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
Но большинство выберут конфиденциальную наркологическую помощь на дому. Эксперты же настоятельно рекомендуют обращаться в проверенные стационары со всем необходимым оборудованием. Не стоит забывать: капельница — это еще и риск острой анафилактической реакции. И делать ее дома не лучший выбор.
— Назначения врача нарколога зависит от общего состояния больного, симптоматики интоксикации. Также учитывается многие факторы: возраст, хронические заболевания, индивидуальная непереносимость лекарственных препаратов, количество и вид выпитого алкоголя. Капельница не панацея и не универсальное средство. Ее не назначают при любом отравлении, — комментирует Сергей Ганин, врач нарколог.
Также, по словам эксперта, лучше не экономить и обращаться в официальные клиники, где под контролем врачей: наркологов, токсикологов, психологов и терапевтов.
За несколько дней до Нового года хочется напомнить о том, что не стоит увлекаться алкогольными напитками. Но если это все же произошло, обращайтесь в официальные медицинские учреждения, а не к представителям сомнительных объявлений.
Есть способ не сталкиваться с последствиями алкогольных возлияний — вести трезвый образ жизни. Отказавшись от спиртных напитков надобности, и уж тем более проблем с капельницами от запоя не возникнет.