Прокапаться с похмелья, или как можно нанести здоровью серьезный вред в Уфе

Осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности, при условии, что такая лицензия обязательна. Если это повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека — наказывается штрафом. Или ограничением свободы на срок до трех лет. Либо принудительными работами на срок до трех лет. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, — наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.