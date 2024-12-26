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Posted 26 декабря, 06:53

Published 26 декабря, 06:53

Modified 26 декабря, 08:17

Updated 26 декабря, 08:17

Водитель скорой помощи получил условное наказание за смерть пациента

Водитель скорой помощи получил условное наказание за смерть пациента

26 декабря 2024, 06:53
Фото: 1MI.
Шофер транспортной машины из Стерлитамака получил два года условного наказания за несоблюдение правил ПДД, повлекшее смерть пациента, сообщили в региональной прокуратуре в четверг, 26 декабря.

В феврале этого года в карете скорой помощи — авто «Форд Транзит» — перевозили пациентку. Водитель в целях экономии времени выехал на жд-переест, проигнорировав «красный свет». В результате нарушения ПДД произошло столкновение с тепловозом. Находившаяся в салоне пациентка погибла на месте от полученных травм.

Водитель скорой помощи свою вину полностью признал и выплатил моральную компенсацию семье погибшей в размере полумиллиона рублей. Суд приговорил мужчину к двум годам условного наказания, а также запретил ему управлять транспортом сроком на один год.

Ранее Mkset сообщил о последствиях аварии со школьным автобусом в Башкирии.

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