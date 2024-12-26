Водитель скорой помощи получил условное наказание за смерть пациента

В феврале этого года в карете скорой помощи — авто «Форд Транзит» — перевозили пациентку. Водитель в целях экономии времени выехал на жд-переест, проигнорировав «красный свет». В результате нарушения ПДД произошло столкновение с тепловозом. Находившаяся в салоне пациентка погибла на месте от полученных травм.