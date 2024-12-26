Весна наступает в Уфе

Posted 26 декабря, 09:02
Published 26 декабря, 09:02
Modified 26 декабря, 10:30
Updated 26 декабря, 10:30
Погода в Уфе, по сообщению «Башгидромета», ожидается облачная, небольшой снег — днём и ночью, а также ветер с порывами до 16 м/с. Однако дневная температура поднимется до -1С°.
В целом в Башкортостане не стоит бояться погодных сюрпризов: в конце рабочей недели температура не будет опускаться ниже -11С° и -16С° в отдельных северных районах.
Однако автомобилистов вновь просят быть особо аккуратными и внимательными: на дорогах возможны заносы, снежный накат, гололед и снижение видимости на некоторых участках.