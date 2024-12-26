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Posted 26 декабря, 09:02

Published 26 декабря, 09:02

Modified 26 декабря, 10:30

Updated 26 декабря, 10:30

Неожиданное потепление придет в Башкирию

Весна наступает в Уфе

26 декабря 2024, 09:02
Фото: Госкомитет РБ по ЧП.

Неожиданное потепление придет в Башкирию

Синоптики региональной службы прогнозов погоды пророчат городу практически мартовские условия — всего -1С° ожидается днем в пятницу, 27 декабря.

Погода в Уфе, по сообщению «Башгидромета», ожидается облачная, небольшой снег — днём и ночью, а также ветер с порывами до 16 м/с. Однако дневная температура поднимется до -1С°.

В целом в Башкортостане не стоит бояться погодных сюрпризов: в конце рабочей недели температура не будет опускаться ниже -11С° и -16С° в отдельных северных районах.

Однако автомобилистов вновь просят быть особо аккуратными и внимательными: на дорогах возможны заносы, снежный накат, гололед и снижение видимости на некоторых участках.

Снег на Новый год пойдёт в Уфе
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Ранее Mkset рассказал о необычном природном явлении в Башкирии.

Зимняя радуга внезапно повисла над Башкирией
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