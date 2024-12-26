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Posted 26 декабря, 20:31

Published 26 декабря, 20:31

Modified 26 декабря, 22:20

Updated 26 декабря, 22:20

В Уфе назначен новый военный комиссар

В Уфе назначен новый военный комиссар

26 декабря 2024, 20:31
Фото: администрация Кировского района Уфы.
Новым замвоенкома Башкирии стал Ринат Латыпов — о кадровых рокировках в четверг, 26 декабря, отчитался глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.

Характеристика Латыпова гласит, что он успел «зарекомендовать себя как опытный военком». Ранее он возглавлял военкомат Кировского района.

Уходя в центральное региональное учреждение, своим преемником Латыпов назначил Аркадия Егорова — он на протяжении 15 лет служил связистом в Екатеринбурге, а осенью 2022 года отвечал за мобилизацию на СВО в Нефтекамске. До переназначения в Уфу два года возглавлял главный военкомат Нефтекамска.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии назначили нового главу Госжилнадзора вместо уволненного Артура Давлетшина, проходящего по скандальному делу о коррупции.

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