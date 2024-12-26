В Уфе назначен новый военный комиссар

Posted 26 декабря, 20:31
Published 26 декабря, 20:31
Modified 26 декабря, 22:20
Updated 26 декабря, 22:20
Характеристика Латыпова гласит, что он успел «зарекомендовать себя как опытный военком». Ранее он возглавлял военкомат Кировского района.
Уходя в центральное региональное учреждение, своим преемником Латыпов назначил Аркадия Егорова — он на протяжении 15 лет служил связистом в Екатеринбурге, а осенью 2022 года отвечал за мобилизацию на СВО в Нефтекамске. До переназначения в Уфу два года возглавлял главный военкомат Нефтекамска.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии назначили нового главу Госжилнадзора вместо уволненного Артура Давлетшина, проходящего по скандальному делу о коррупции.