В Уфе назначен новый военный комиссар

Уходя в центральное региональное учреждение, своим преемником Латыпов назначил Аркадия Егорова — он на протяжении 15 лет служил связистом в Екатеринбурге, а осенью 2022 года отвечал за мобилизацию на СВО в Нефтекамске. До переназначения в Уфу два года возглавлял главный военкомат Нефтекамска.