В Москве запускают Клуб работодателей для решения кадровых вызовов

Posted 26 декабря, 15:53
Published 26 декабря, 15:53
Modified 26 декабря, 15:55
Updated 26 декабря, 15:55
Как отмечают инициаторы проекта, центр инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего» и платформа для поиска работы и сотрудников «Авито Работа», цель клуба — помочь работодателям эффективно адаптироваться к текущим вызовам на рынке труда, включая нехватку квалифицированных кадров, локализацию производства и подготовку молодого поколения к выбору профессии.
«Новое профессиональное сообщество станет не только уникальной коммуникационной площадкой ведущих экспертов отрасли, но и позволит обмениваться опытом, обсуждать и внедрять различные управленческие стратегии, продвигать свой HR-бренд для привлечения соискателей и совместно находить новые решения для подбора лучших кадров», — заявил Андрей Тарасов, директор службы занятости Москвы и центра «Профессии будущего».
Учредители планируют проводить деловые мероприятия, тренинги и мастер-классы, направленные на развитие профессиональных компетенций соискателей, на площадке центра «Профессии будущего». За три с половиной месяца желающие смогут освоить одну из 75 востребованных специальностей. За год такие программы прошли 20 тысяч человек, а после обучения карьерные наставники помогут им найти работу.
«Мы верим, что Клуб работодателей Москвы станет площадкой, которая объединит ведущих экспертов рынка труда», — отметил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.
Первая встреча и обсуждение рабочей повестки Клуба работодателей Москвы намечены на начало 2025 года. Проект будет реализован в рамках соглашения о стратегическом партнерстве «Авито Работы» и центра «Профессии будущего», заключенного в 2024 году на Петербургском международном экономическом форуме.
Кроме того, центр «Профессии будущего» активно работает над созданием верифицированной базы кандидатов, включающей более 100 тысяч соискателей, что позволяет столичным работодателям находить квалифицированных специалистов. В центре функционирует пять рекрутинговых центров, где представители компаний проводят первичные собеседования, после которых кандидаты проходят финальное интервью в компании.