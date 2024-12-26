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Posted 26 декабря, 13:32

Published 26 декабря, 13:32

Modified 26 декабря, 19:16

Updated 26 декабря, 19:16

Новый год начнется со снегопада в Уфе

Уфу завалит снегом в новогоднюю ночь

26 декабря 2024, 13:32
Фото: 1MI.

Новый год начнется со снегопада в Уфе

Уфимские синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь в сердце Башкирии, поделились с Mkset эксперты сервиса прогнозов «Яндекс.Погода» в четверг, 26 декабря.

На фоне недавних прогнозов о резком потеплении в Башкирии, уфимцев охватило волнение: не превратится ли самая волшебная ночь в году в весеннюю кашу под ногами. Метеорологи поспешили успокоить жителей Башкирии — Новый год придет в Республику Башкортостан вместе с обильными снегопадами.

Температура упадет до -5°С. В первые три дня Нового года в Уфе будет легкий мороз до -6°С с обильными снегопадами, а 4 января в столице Башкирии похолодает до -12°С. Этот день город проведет уже с легкими осадками.

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Ранее Mkset рассказал, какие традиционные развлечения ждут уфимцев в праздничную ночь.

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