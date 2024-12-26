Уфу завалит снегом в новогоднюю ночь

Posted 26 декабря, 13:32
Published 26 декабря, 13:32
Modified 26 декабря, 19:16
Updated 26 декабря, 19:16
На фоне недавних прогнозов о резком потеплении в Башкирии, уфимцев охватило волнение: не превратится ли самая волшебная ночь в году в весеннюю кашу под ногами. Метеорологи поспешили успокоить жителей Башкирии — Новый год придет в Республику Башкортостан вместе с обильными снегопадами.
Температура упадет до -5°С. В первые три дня Нового года в Уфе будет легкий мороз до -6°С с обильными снегопадами, а 4 января в столице Башкирии похолодает до -12°С. Этот день город проведет уже с легкими осадками.