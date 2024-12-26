Уфимцев просят ходить по магазинам в масках

Простудам и вирусам точно нет места за праздничным столом возле елки и подарков. Последние недели декабря традиционно проходят в предпраздничной суете и в контакте с огромным количеством человек: шоппинг в ТЦ, закупка в продуктовых магазинах, корпоративы, детские праздники и прочее. Резко возрастает вероятность контакта с больным человеком.