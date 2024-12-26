Уфимцев просят ходить по магазинам в масках

Posted 26 декабря, 11:50
Published 26 декабря, 11:50
Modified 26 декабря, 12:53
Updated 26 декабря, 12:53
Простудам и вирусам точно нет места за праздничным столом возле елки и подарков. Последние недели декабря традиционно проходят в предпраздничной суете и в контакте с огромным количеством человек: шоппинг в ТЦ, закупка в продуктовых магазинах, корпоративы, детские праздники и прочее. Резко возрастает вероятность контакта с больным человеком.
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А если вдруг вы всё-таки заболели, то стоит поставить предновогоднюю гонку на паузу и вылечиться дома. Иначе вы рискуете не только заразить других, но и получить осложнения из-за заболевания, перенесенного «на ногах».
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