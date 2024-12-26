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Posted 26 декабря, 11:50

Published 26 декабря, 11:50

Modified 26 декабря, 12:53

Updated 26 декабря, 12:53

Уфимцев просят ходить по магазинам в масках

Уфимцев просят ходить по магазинам в масках

26 декабря 2024, 11:50
Фото: 1MI.
Чтобы не провести главную праздничную ночь с градусником и бокалом лимонного чая, Роспотребнадзор Башкортостана опубликовал список простых, но рабочих советов в четверг, 26 декабря.

Простудам и вирусам точно нет места за праздничным столом возле елки и подарков. Последние недели декабря традиционно проходят в предпраздничной суете и в контакте с огромным количеством человек: шоппинг в ТЦ, закупка в продуктовых магазинах, корпоративы, детские праздники и прочее. Резко возрастает вероятность контакта с больным человеком.

Специалисты поделились простыми правилами, которые помогут встретить Новый год с шампанским и «Оливье», а не горсткой таблеток и горьким сиропом в руках:

  • Не посещайте общественные места в часы пик;
  • Носите защитную маску в местах скопления людей;
  • Тщательно мойте руки после посещения людных мест;
  • Носите с собой антисептик и пользуйтесь им как можно чаще, если нет возможности вымыть руки;
  • Не прикасайтесь грязными руками к лицу;
  • Соблюдайте социальную дистанцию;
  • Постарайтесь минимизировать контакты с людьми с признаками болезни.
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А если вдруг вы всё-таки заболели, то стоит поставить предновогоднюю гонку на паузу и вылечиться дома. Иначе вы рискуете не только заразить других, но и получить осложнения из-за заболевания, перенесенного «на ногах».

Ранее Mkset рассказал о трех дешевых продуктах, которые помогут оставаться здоровым зимой.

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