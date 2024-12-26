Уфимцам ввели дедлайн на зимнее счастье

Posted 26 декабря, 04:44
Published 26 декабря, 04:44
Modified 26 декабря, 10:43
Updated 26 декабря, 10:43
В самом сердце Уфы, на площади имени Ленина, открывает свои двери резиденция Деда Мороза. Начиная с 26 декабря, каждый желающий сможет на пару минут вернуться в детство и встретиться с главным зимним волшебником. Но вот в чем загвоздка: на посещение каждой из локаций резиденции отведено 15 минут.
С 27 декабря по 12 января резиденция будет принимать гостей с 12:00 до 20:00, за исключением 31 декабря, когда время работы продлится до 02:00 ночи. Попасть в сказку можно будет, отстояв живую очередь. Пока будете ждать, можно будет сделать фотографии в специальных фотозонах и поиграть в подвижные игры.
Внутри резиденции жителей города ждет уютный дворик, где можно снять видеопоздравление и встретить сказочных персонажей. А в мастерской можно будет отметиться на карте гостей, подписать новогоднюю открытку и, конечно же, пообщаться с самим Дедом Морозом. Завершить визит можно будет в сувенирной лавке.
Как ранее сообщал Mkset, мэр города Ратмир Мавлиев поручил организовать специальные площадки для запуска пиротехники.