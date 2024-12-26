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Posted 26 декабря, 04:44

Published 26 декабря, 04:44

Modified 26 декабря, 10:43

Updated 26 декабря, 10:43

Резиденция Деда Мороза открывают в Уфе

Уфимцам ввели дедлайн на зимнее счастье

26 декабря 2024, 04:44
Фото: tg/Ратмир Мавлиев.

Резиденция Деда Мороза открывают в Уфе

Желающие окунуться в новогоднюю атмосферу горожане должны будут поторопиться, ведь на встречу с Дедом Морозом отведен ограниченный тайминг, сообщает в четверг, 26 декабря, мэр города Ратмир Мавлиев.

В самом сердце Уфы, на площади имени Ленина, открывает свои двери резиденция Деда Мороза. Начиная с 26 декабря, каждый желающий сможет на пару минут вернуться в детство и встретиться с главным зимним волшебником. Но вот в чем загвоздка: на посещение каждой из локаций резиденции отведено 15 минут.

С 27 декабря по 12 января резиденция будет принимать гостей с 12:00 до 20:00, за исключением 31 декабря, когда время работы продлится до 02:00 ночи. Попасть в сказку можно будет, отстояв живую очередь. Пока будете ждать, можно будет сделать фотографии в специальных фотозонах и поиграть в подвижные игры.

Внутри резиденции жителей города ждет уютный дворик, где можно снять видеопоздравление и встретить сказочных персонажей. А в мастерской можно будет отметиться на карте гостей, подписать новогоднюю открытку и, конечно же, пообщаться с самим Дедом Морозом. Завершить визит можно будет в сувенирной лавке.

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Как ранее сообщал Mkset, мэр города Ратмир Мавлиев поручил организовать специальные площадки для запуска пиротехники.

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