Уфимцам ввели дедлайн на зимнее счастье

С 27 декабря по 12 января резиденция будет принимать гостей с 12:00 до 20:00, за исключением 31 декабря, когда время работы продлится до 02:00 ночи. Попасть в сказку можно будет, отстояв живую очередь. Пока будете ждать, можно будет сделать фотографии в специальных фотозонах и поиграть в подвижные игры.