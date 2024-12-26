Уфимцам придется платить за сгоревшие ужины

Posted 26 декабря, 20:18
Published 26 декабря, 20:18
Modified 26 декабря, 22:24
Updated 26 декабря, 22:24
Изменения касаются ст. 259.4 Гражданского кодекса РФ. Согласно ним, за повреждение общедомового имущества будет отвечать непосредственно виновный в нём житель подъезда — собственник или квартиросъёмщик. Раньше финансовое бремя за подобные инциденты брала на себя управляющая коммунальная компания.
К порче общедомового имущества относятся как откровенные акты вандализма, так и самовольное переустройство общих помещений — например, чердака и холла. Возмещать убытки придётся и за пожары, вызванные халатностью виновника. Отметим, что возгорания в домах чаще всего случаются из-за неосторожности при курении, неисправности проводки и при использовании кухонных плит.