Уфимцам придется платить за сгоревшие ужины

К порче общедомового имущества относятся как откровенные акты вандализма, так и самовольное переустройство общих помещений — например, чердака и холла. Возмещать убытки придётся и за пожары, вызванные халатностью виновника. Отметим, что возгорания в домах чаще всего случаются из-за неосторожности при курении, неисправности проводки и при использовании кухонных плит.