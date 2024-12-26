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Posted 26 декабря, 20:18

Published 26 декабря, 20:18

Modified 26 декабря, 22:24

Updated 26 декабря, 22:24

В Уфе ужесточили наказание на порчу подъездов

Уфимцам придется платить за сгоревшие ужины

26 декабря 2024, 20:18
Фото: 1MI.

В Уфе ужесточили наказание на порчу подъездов

В столице Башкирии вслед за федеральными поправками с 1 декабря 2024 года стали действовать новые правила о штрафах в области ЖКХ — в пятницу, 27 декабря, рассказываем о нововведениях.

Изменения касаются ст. 259.4 Гражданского кодекса РФ. Согласно ним, за повреждение общедомового имущества будет отвечать непосредственно виновный в нём житель подъезда — собственник или квартиросъёмщик. Раньше финансовое бремя за подобные инциденты брала на себя управляющая коммунальная компания.

К порче общедомового имущества относятся как откровенные акты вандализма, так и самовольное переустройство общих помещений — например, чердака и холла. Возмещать убытки придётся и за пожары, вызванные халатностью виновника. Отметим, что возгорания в домах чаще всего случаются из-за неосторожности при курении, неисправности проводки и при использовании кухонных плит.

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Ранее Mkset рассказывал о том, куда следует сообщать уфимцам, чтобы в их дворах убрали снег.

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