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Posted 26 декабря, 12:48

Published 26 декабря, 12:48

Modified 26 декабря, 13:11

Updated 26 декабря, 13:11

Уфимскому блогеру не дали ₽50 млн

Уфимскому блогеру не дали ₽50 млн

26 декабря 2024, 12:48
Фото: Rutube/Рустам Набиев.
Блогер из Уфы Рустам Набиев потребовал ₽50 млн моральной компенсации за трагедию девятилетней давности, поделился мужчина в соцсетях в четверг, 26 декабря.

Рустам Набиев — блогер из Уфы, получивший широкую популярность и признание, став первым в мире человеком, покорившим шесть горных вершин на одних руках. Дело в том, что Рустам стал жертвой трагедии с обрушением казармы в Омске в 2015 году.

В 2015 году в Омске произошло обрушение казармы, в результате которого погибло 24 человека, а 21 военнослужащий получил различные травмы. Причиной обрушения стали нарушения строительных норм и недостаточный контроль за состоянием здания.

Фото: Rutube/Рустам Набиев

В результате трагедии Набиев решился обеих ног. В апреле 2024 года мужчина подал в суд на возмещение морального вреда по делу об обрушении казармы. Пресненский суд Москвы оценил страдания и последствия для здоровья блогера в ₽1 млн рублей, посчитав эту сумму объективной и справедливой.

Набиев с решением суда не согласился и подал жалобу, запросив ₽50 млн рублей моральной компенсации.

— Я, конечно, понимаю, что ни 50, ни 100 миллионов рублей никак не возместят все мои пережитые травмы, навсегда потерянное здоровье, то что я переживал под завалом, — комментирует блогер.

Апелляционный суд жалобу частично одобрил иск, увеличив сумму компенсации до ₽5 млн рублей. Как заявил сам блогер, он прекрасно понимал, что ₽50 млн никто ему выплачивать не будет. Однако в любом случае никакие деньги не смогут компенсировать его моральную травму, ампутацию ног и проблемы со здоровьем, продолжающиеся до сих пор:

— Я очень рад, что мы хотя бы в таком ключе смогли добиться результата. Хотя я понимаю, что ₽5 млн в нынешних реалиях — это ничто. Это абсолютно никак не покрывает мои моральные и психологические переживания, которые я пережил и переживаю по сей день, — добавил блогер.

Набиев сообщил зрителям, что он не планирует останавливаться на достигнутом: блогер планирует обратиться в кассационный, а затем в Верховный суд России, чтобы добиться справедливости.

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Ранее Mkset рассказал, что Набиев пожаловался на цены на бензин в Уфе.

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