Уфимскому блогеру не дали ₽50 млн

Апелляционный суд жалобу частично одобрил иск, увеличив сумму компенсации до ₽5 млн рублей. Как заявил сам блогер, он прекрасно понимал, что ₽50 млн никто ему выплачивать не будет. Однако в любом случае никакие деньги не смогут компенсировать его моральную травму, ампутацию ног и проблемы со здоровьем, продолжающиеся до сих пор: