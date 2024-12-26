Уфимского автобусного хама уволили после жалоб пассажиров

Posted 26 декабря, 11:16
Published 26 декабря, 11:16
Modified 26 декабря, 13:04
Updated 26 декабря, 13:04
В Уфе разгорелся скандал вокруг водителя автобуса, чье поведение вызвало негодование среди пассажиров. После жалоб в соцсетях, в дело вмешался Минтранс Республики Башкортостан. Как рассказала одна из уфимок, водитель маршрута №258п «д. Мармылево — Уфа Уфимский ДОК» не просто был недоволен своей работой, а вел себя крайне агрессивно.
Все действо попало на видео. Водитель не стеснялся в выражениях, общаясь с пассажирами, посылал их матом и, вдобавок, высказывал оскорбительные мнения о жителях России. Помимо словесных оскорблений, водитель, по словам пассажиров, создавал аварийные ситуации на дороге.
После того как видео с возмутительным поведением водителя попало в социальные сети, Минтранс Башкирии провел проверку. Выяснилось, что автобус действительно работает на маршруте 258п и обслуживается ООО «Автомиг». В результате оперативного разбирательства руководство компании приняло решение об увольнении водителя.
Как ранее сообщал Mkset, в Сибае за руль пассажирского автобуса сел сам Дед Мороз, а его верная спутница Снегурочка теперь принимает оплату.