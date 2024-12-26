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Posted 26 декабря, 11:16

Published 26 декабря, 11:16

Modified 26 декабря, 13:04

Updated 26 декабря, 13:04

Русофоба уволили после ссоры с пассажирами в Уфе

Уфимского автобусного хама уволили после жалоб пассажиров

26 декабря 2024, 11:16
Фото: 1MI.

Русофоба уволили после ссоры с пассажирами в Уфе

Агрессивный водитель маршрута №258п лишился работы из-за хамства и оскорблений в адрес пассажиров, сообщает в четверг, 26 декабря, Минтранс Башкирии.

В Уфе разгорелся скандал вокруг водителя автобуса, чье поведение вызвало негодование среди пассажиров. После жалоб в соцсетях, в дело вмешался Минтранс Республики Башкортостан. Как рассказала одна из уфимок, водитель маршрута №258п «д. Мармылево — Уфа Уфимский ДОК» не просто был недоволен своей работой, а вел себя крайне агрессивно.

Все действо попало на видео. Водитель не стеснялся в выражениях, общаясь с пассажирами, посылал их матом и, вдобавок, высказывал оскорбительные мнения о жителях России. Помимо словесных оскорблений, водитель, по словам пассажиров, создавал аварийные ситуации на дороге.

ТГ/«Моя Уфа»

После того как видео с возмутительным поведением водителя попало в социальные сети, Минтранс Башкирии провел проверку. Выяснилось, что автобус действительно работает на маршруте 258п и обслуживается ООО «Автомиг». В результате оперативного разбирательства руководство компании приняло решение об увольнении водителя.

Как ранее сообщал Mkset, в Сибае за руль пассажирского автобуса сел сам Дед Мороз, а его верная спутница Снегурочка теперь принимает оплату.

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