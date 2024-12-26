Уфимского автобусного хама уволили после жалоб пассажиров

В Уфе разгорелся скандал вокруг водителя автобуса, чье поведение вызвало негодование среди пассажиров. После жалоб в соцсетях, в дело вмешался Минтранс Республики Башкортостан. Как рассказала одна из уфимок, водитель маршрута №258п «д. Мармылево — Уфа Уфимский ДОК» не просто был недоволен своей работой, а вел себя крайне агрессивно.