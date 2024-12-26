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Posted 26 декабря, 13:29

Published 26 декабря, 13:29

Modified 26 декабря, 19:13

Updated 26 декабря, 19:13

Три рейса из-за дронов вовремя не прилетят в Уфу

Три рейса из-за дронов вовремя не прилетят в Уфу

26 декабря 2024, 13:29
Фото: mkset.ru.
Аэропорты Москвы и Калуги были экстренно закрыты в четверг, 26 декабря — об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

В связи с введёнными мерами, в воздушных гаванях временно прекратили принимать и отправлять все рейсы. По данным СМИ, ограничения действуют примерно с 15:45 по московскому времени.

Власти причины закрытия аэропортов не комментировали. Telegram-канал Aviaincident утверждает, что ограничения ввели в связи с угрозой атаки беспилотников. Были сообщения и о налёте ракет на Москву.

На онлайн-табло закрытых аэропортов — два вылета и один прилёт из Уфы. Так, в 16:35 должен был вылететь рейс в столицу Башкирии из Шереметьево, в 23:40 — из Внуково. В 21:55 принять лайнер из Уфы также должен был аэропорт Домодедово.

UPD. К 16:39 (МСК) сняты все ограничения в столичных аэропортах. К 17:36 (МСК) — в аэропорту Калуги. Информацию о причинах закрытия воздушного пространства власти прокомментировали обтекаемо — по словам Кореняко, меры вводились для «обеспечения безопасности полётов». Что именно угрожало безопасности — в Росавиации не уточнили.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе взрыв петарды приняли за атаку беспилотника на спальный район.

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