Три рейса из-за дронов вовремя не прилетят в Уфу

На онлайн-табло закрытых аэропортов — два вылета и один прилёт из Уфы. Так, в 16:35 должен был вылететь рейс в столицу Башкирии из Шереметьево, в 23:40 — из Внуково. В 21:55 принять лайнер из Уфы также должен был аэропорт Домодедово.