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Posted 26 декабря, 20:44

Published 26 декабря, 20:44

Modified 26 декабря, 22:18

Updated 26 декабря, 22:18

Проезд в Уфе будет стоить меньше на ₽13

Транспортную акцию продлили в Уфе

26 декабря 2024, 20:44
Фото: 1MI.

Проезд в Уфе будет стоить меньше на ₽13

Все без исключения жители Башкирии смогут ездить на автобусах на ₽13 меньше привычной стоимости — о щедрой акции отчитались в пресс-службе «Башавтотранса» в пятницу, 27 декабря.

Напомним, осенью 2024 года компания-перевозчик начала тестировать новую технологию оплаты проезда — купить «билеты» в автобусах можно было через банковские приложения, отсканировав QR-коды в салоне. При этом сами таблички со штрих-кодами были оснащены NFC-чипом, благодаря которым произвести оплату можно было приложив смартфон, если он оснащён соответствующим модулем.

Чтобы популяризовать этот способ оплаты, в регионе ввели акцию — всем, кто воспользуется новым форматом, проезд будет стоить на ₽13 меньше.

Акция, как сообщает «Башавтотранс», продлена в Башкирии до 31 марта 2024 года. Всего с октября 2024 года в Башкортостане таким способом проезд был оплачен 11 млн раз.

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