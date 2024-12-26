Транспортную акцию продлили в Уфе

Напомним, осенью 2024 года компания-перевозчик начала тестировать новую технологию оплаты проезда — купить «билеты» в автобусах можно было через банковские приложения, отсканировав QR-коды в салоне. При этом сами таблички со штрих-кодами были оснащены NFC-чипом, благодаря которым произвести оплату можно было приложив смартфон, если он оснащён соответствующим модулем.