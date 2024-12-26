Транспортную акцию продлили в Уфе

Posted 26 декабря, 20:44
Published 26 декабря, 20:44
Modified 26 декабря, 22:18
Updated 26 декабря, 22:18
Напомним, осенью 2024 года компания-перевозчик начала тестировать новую технологию оплаты проезда — купить «билеты» в автобусах можно было через банковские приложения, отсканировав QR-коды в салоне. При этом сами таблички со штрих-кодами были оснащены NFC-чипом, благодаря которым произвести оплату можно было приложив смартфон, если он оснащён соответствующим модулем.
Чтобы популяризовать этот способ оплаты, в регионе ввели акцию — всем, кто воспользуется новым форматом, проезд будет стоить на ₽13 меньше.
Акция, как сообщает «Башавтотранс», продлена в Башкирии до 31 марта 2024 года. Всего с октября 2024 года в Башкортостане таким способом проезд был оплачен 11 млн раз.