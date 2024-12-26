Старую Уфу перекроят строители

Застройку участка в 60,78 га будут вести в Старой Уфе. На разработку документации застройщику отвели полтора года. Согласно схемам в приложении к постановлению мэрии Уфы, застройщик должен, как минимум, внести бюрократические правки в проекты. Например, определить санитарные и защитные зоны для исторических памятников архитектуры и водоёмов. Кроме того, в проектах должен быть перечень капитальных зданий Старой Уфы, которые планируют сохранить, и тех, что застройщик хочет снести. В проекте должны быть сведения по предложениям развития Старой Уфы, то есть застройке небоскребами. К слову, их этажность постановлением мэрии не оговаривается.