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Posted 26 декабря, 09:51

Published 26 декабря, 09:51

Modified 26 декабря, 09:53

Updated 26 декабря, 09:53

Старую Уфу перекроят строители

Старую Уфу перекроят строители

26 декабря 2024, 09:51
Фото: arch.gorodufa.ru.
Градоначальник дал добро на разработку новых планов для огромного уфимского исторического квартала, сообщается в распоряжении мэрии в четверг, 26 декабря.

Кировский район Уфы ждет очередное перекраивание и застройка. Мэрия Уфы определила ближайшие строительные перспективы для исторического центра города. Так, документом за подписью мэра Уфы Ратмира Мавлиева утверждено разрешение на разработку проектов планировки и межевания квартала между улицами Менделеева, Кавказская, Пугачева и продолжением улицы Кавказская в Кировском районе.

Застройка Уфы
Застройка Уфы. Фото: 2ГиС

Застройку участка в 60,78 га будут вести в Старой Уфе. На разработку документации застройщику отвели полтора года. Согласно схемам в приложении к постановлению мэрии Уфы, застройщик должен, как минимум, внести бюрократические правки в проекты. Например, определить санитарные и защитные зоны для исторических памятников архитектуры и водоёмов. Кроме того, в проектах должен быть перечень капитальных зданий Старой Уфы, которые планируют сохранить, и тех, что застройщик хочет снести. В проекте должны быть сведения по предложениям развития Старой Уфы, то есть застройке небоскребами. К слову, их этажность постановлением мэрии не оговаривается.

По готовности строители должны будут согласовать проект планировки и межевания Старой Уфы аж в 14 городских и региональных ведомствах. Уже после согласования будущее Старой Уфы обсудят на публичных слушаниях.

Старая Уфа — историческое название южной части города Уфы. Это место, где Уфа возникла и сформировалась.

В Старой Уфе находились Уфимский Кремль, городской посад, первые уфимские дома и улицы. В дальнейшем Старой Уфой начали называть часть города по левому берегу реки Сутолоки, располагающуюся на Сергиевской и Усольской горах.

Ныне под Старой Уфой чаще всего понимают всю центральную южную часть Уфы, не имеющую чётких границ и входящую в состав Кировского района города.

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