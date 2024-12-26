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Posted 26 декабря, 05:29

Published 26 декабря, 05:29

Modified 26 декабря, 10:41

Updated 26 декабря, 10:41

Сотню дольщиков обманули с жильем в Башкирии

Сотню дольщиков обманули с жильем в Башкирии

26 декабря 2024, 05:29
Фото: 1MI.
В Белебее вынесли приговор бывшим руководителям строительных компаний, обманувшим более ста человек на сумму свыше 162 миллионов рублей, сообщает в четверг, 26 декабря, пресс-служба судов РБ.

Более ста семей в Башкирии стали жертвами мошеннической схемы при строительстве многоквартирного дома. Белебеевский городской суд вынес приговор трем бывшим руководителям строительных компаний, которые незаконно привлекали средства дольщиков.

Как выяснило следствие, злоумышленники действовали в сговоре и до сентября 2020 года обманывали людей, продавая им квартиры через потребительский кооператив «Развитие» — вместо заключения договоров долевого участия напрямую с застройщиком, как это положено по закону. Вместо этого, деньги, полученные от дольщиков, переводились на счет ООО СЗ СФ «Шкаповнефтестрой-Стронег», являющегося застройщиком, при этом «Развитие» не имело никаких законных оснований для финансирования стройки, ведь у них не было ни прав на землю, ни статуса застройщика.

В результате, 106 человек вложили в строительство дома более 162 миллионов рублей, но их мечты о новых квартирах так и остались фантазиями. Дом до сих пор не сдан в эксплуатацию, хотя готовность объекта по данным последнего обследования составляет 92%.

В суде обвиняемые признали свою вину. Суд приговорил их к одному году исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы. Приговор на момент написания материала в законную силу не вступил.

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