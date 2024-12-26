Сотню дольщиков обманули с жильем в Башкирии

Как выяснило следствие, злоумышленники действовали в сговоре и до сентября 2020 года обманывали людей, продавая им квартиры через потребительский кооператив «Развитие» — вместо заключения договоров долевого участия напрямую с застройщиком, как это положено по закону. Вместо этого, деньги, полученные от дольщиков, переводились на счет ООО СЗ СФ «Шкаповнефтестрой-Стронег», являющегося застройщиком, при этом «Развитие» не имело никаких законных оснований для финансирования стройки, ведь у них не было ни прав на землю, ни статуса застройщика.