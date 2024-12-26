«SHOT Проверка» провела анализ безопасности новогодних атрибутов: от ёлок до оливье

Posted 26 декабря, 15:50
Published 26 декабря, 15:50
Modified 26 декабря, 15:50
Updated 26 декабря, 15:50
Совместно с представителями МЧС они проверили ёлки на пожарную безопасность, а в студии провели дегустацию новогодних салатов, приобретённых в магазинах, и оценили их вкус и безопасность. Также в выпуске были подведены итоги 2024 года, в ходе которых команда «SHOT Проверка» составила рейтинг наиболее серьезных нарушений, с которыми столкнулась в своей деятельности.
Старший инспектор отдела УНПР ГУ МЧС России по Москве Александр Красниченко отметил, что новогодняя атрибутика нередко становится причиной бытовых пожаров. Он пояснил, что искусственные ёлки, сделанные из некачественных материалов, сгорают быстро и выделяют опасный дым, в то время как качественные огнеустойчивые варианты позволяют выиграть драгоценное время для эвакуации.
Важно подчеркнуть, что безопасность новогодних ёлок зависит от используемых материалов и условий, в которых они находятся. При установке ёлок в доме необходимо придерживаться правил пожарной безопасности и не оставлять без присмотра электрогирлянды и свечи.
Команда «SHOT Проверки» также провела свою дегустацию пяти салатов оливье, приобретенных в торговых сетях, и отправила эти образцы на анализ в лабораторию. Полученные результаты оказались крайне неожиданными: во всех образцах была выявлена кишечная палочка.
Эксперт лаборатории, кандидат наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова пришла к выводу, что это связано с нарушением технологии приготовления и хранения пищи. Она пояснила, что кишечная палочка размножается при использовании просроченных продуктов или несоблюдении условий хранения. Поэтому в преддверии праздников следует быть особенно внимательными и тщательно выбирать места для покупки готовой еды, чтобы минимизировать возможные риски.
Кроме того, она отметила, что термометр, который находится рядом с салатами, не должен показывать температуру выше 6 градусов. Также она поделилась полезным советом: если в магазине высокий поток покупателей, то продукция вряд ли задерживается на полках. Важно также внимательно следить за маркировкой при упаковке, так как у салатов короткий срок годности.
В то время как ведущие ждали результаты проверки, они составили список самых частых нарушений 2024 года. С этими данными можно ознакомиться в специальном новогоднем выпуске на всех платформах проекта, включая Telegram и VK.
«SHOT Проверка» продолжает поднимать важные вопросы, касающиеся безопасности и качества товаров.