«SHOT Проверка» провела анализ безопасности новогодних атрибутов: от ёлок до оливье

Кроме того, она отметила, что термометр, который находится рядом с салатами, не должен показывать температуру выше 6 градусов. Также она поделилась полезным советом: если в магазине высокий поток покупателей, то продукция вряд ли задерживается на полках. Важно также внимательно следить за маркировкой при упаковке, так как у салатов короткий срок годности.