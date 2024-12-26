Сэкономит ли это ваше время: как работает сковородка-гриль для газовых плит?

Электрогрили: эти устройства равномерно прогревают продукты с двух сторон, обеспечивая ту самую золотистую корочку. Они удобны, просты в уходе и подходят даже для небольших кухонь. Стоимость начинается от 3 тысяч рублей.

Сковороды с рифлёным дном: такие модели изготавливаются из чугуна или нержавеющей стали. Рифлёная поверхность позволяет создать характерный рисунок на продуктах, имитируя решётку гриля. Однако для качественного результата потребуется опыт в регулировке температуры. Цена варьируется от 2 до 5 тысяч рублей.