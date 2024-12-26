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Posted 26 декабря, 08:00

Published 26 декабря, 08:00

Modified 26 декабря, 08:00

Updated 26 декабря, 08:00

Сэкономит ли это ваше время: как работает сковородка-гриль для газовых плит?

Сэкономит ли это ваше время: как работает сковородка-гриль для газовых плит?

26 декабря 2024, 08:00
Фото: Изображение Midjourney. Сэкономит ли это ваше время: как работает сковородка-гриль для газовых плит?
Популярные сковородки-гриль обещают создать тот самый вкус, будто блюда только что сняли с мангала. Но действительно ли они способны заменить настоящие гриль-устройства? И почему результат часто не оправдывает ожиданий?

Еда с мангала или гриля всегда ассоциируется с особенным ароматом и текстурой. Однако уличное приготовление часто неудобно, особенно в условиях квартиры. На помощь приходят гаджеты, обещающие воссоздать вкус и вид угольного гриля прямо на кухне.

Среди них — сковороды-гриль, которые набирают популярность благодаря своей доступности и простоте. Но соответствуют ли они громким заявлениям производителей? Блогер Сергей Малозёмов разобрался с помощью экспертов.

Что представляет собой сковорода-гриль?

Эта сковорода создана специально для использования на обычных газовых или электрических плитах. Конструкция устройства проста: поддон, в который наливается немного воды, металлическая решётка для размещения продуктов и крышка. Вода в поддоне предотвращает пригорание жира, а решётка обеспечивает циркуляцию тепла. Производители уверяют, что такая конструкция позволяет воссоздать эффект настоящего гриля.

Однако практика показывает обратное.

 — Скорее, это гибрид пароварки и обычной сковороды. Продукты тушатся, а не обжариваются. Получить хрустящую корочку практически невозможно, — объясняет шеф-повар Алексей Подлесных.
Что представляет собой сковорода-гриль?
Что представляет собой сковорода-гриль?. Фото: канала Сергей Малозёмов

Преимущества и недостатки

На первый взгляд, сковороды-гриль выглядят как идеальное решение для приготовления гриль-блюд в домашних условиях. Среди их плюсов:

  • Компактность: они занимают меньше места, чем классические электрогрили.
  • Простота использования: подходят для любой плиты, не требуют подключения к сети.
  • Здоровый подход к готовке: еда готовится почти без масла, что делает её полезнее.

Но при более детальном изучении выявляется множество недостатков:

  1. Отсутствие хрустящей корочки: продукты чаще тушатся, чем жарятся.
  2. Длительное время приготовления: для достижения готовности овощей или мяса требуется от 30 до 40 минут.
  3. Неудобство в эксплуатации: сковороды плохо переносят перепады температуры, их антипригарное покрытие быстро изнашивается.
  4. Ограниченный объём: из-за небольшого размера можно готовить только порцию на одного-двух человек.
— Такая сковорода действительно позволяет готовить полезные блюда без лишнего масла. Однако вкус и текстура сильно отличаются от того, что можно получить на мангале или в электрогриле, — подчёркивает диетолог Элеонора Овчинникова.
Преимущества и недостатки
Преимущества и недостатки. Фото: канала Сергей Малозёмов

Альтернативы для любителей гриля

Если хочется насладиться настоящим гриль-вкусом, стоит рассмотреть другие варианты:

  1. Электрогрили: эти устройства равномерно прогревают продукты с двух сторон, обеспечивая ту самую золотистую корочку. Они удобны, просты в уходе и подходят даже для небольших кухонь. Стоимость начинается от 3 тысяч рублей.

  2. Сковороды с рифлёным дном: такие модели изготавливаются из чугуна или нержавеющей стали. Рифлёная поверхность позволяет создать характерный рисунок на продуктах, имитируя решётку гриля. Однако для качественного результата потребуется опыт в регулировке температуры. Цена варьируется от 2 до 5 тысяч рублей.

  3. Компактные мангалы: для обладателей балконов или террас подойдут переносные мангалы. Они позволяют готовить на углях даже в ограниченном пространстве. Цена — от 2 до 4 тысяч рублей.

Качество материалов: важная деталь

Одним из ключевых параметров выбора сковороды-гриль является материал. Как показал тест, многие модели изготавливаются из углеродистой стали. Этот материал имеет свои особенности: он подвержен деформации при перепадах температуры. Например, если горячую сковороду сразу ополоснуть холодной водой, на её поверхности могут появиться трещины и дефекты.

— Углеродистая сталь — это недорогой материал, который требует бережного обращения. Любое нарушение инструкции, например, перегрев или контакт с открытым пламенем, приводит к быстрому износу изделия, — отмечает эксперт Александр Каретников.
Качество материалов: важная деталь
Качество материалов: важная деталь. Фото: канала Сергей Малозёмов

Реальный опыт использования

Шеф-повар Алексей Подлесных протестировал одну из популярных моделей сковороды-гриль. Результаты оказались разочаровывающими. Продукты готовились слишком долго, корочка на мясе так и не появилась, а овощи были недожаренными.

— Это больше похоже на пароварку, чем на гриль. Да, блюда полезные, но если хочется настоящего вкуса с углей, такая сковорода вряд ли подойдёт, — резюмирует эксперт.

Ещё одной проблемой стал запах материала. В процессе нагревания сковорода источала химический аромат, что вызвало дополнительные вопросы о её безопасности. Это подтверждают и многочисленные отзывы покупателей, которые жалуются на низкое качество покрытия.

Ранее эксперты рассказали, как быстро и бюджетно очистить чайник.

Способ, которым восстановила сковородку даже с затертым антипригарным покрытием
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