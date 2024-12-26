Сэкономит ли это ваше время: как работает сковородка-гриль для газовых плит?

Posted 26 декабря, 08:00
Published 26 декабря, 08:00
Modified 26 декабря, 08:00
Updated 26 декабря, 08:00
Еда с мангала или гриля всегда ассоциируется с особенным ароматом и текстурой. Однако уличное приготовление часто неудобно, особенно в условиях квартиры. На помощь приходят гаджеты, обещающие воссоздать вкус и вид угольного гриля прямо на кухне.
Среди них — сковороды-гриль, которые набирают популярность благодаря своей доступности и простоте. Но соответствуют ли они громким заявлениям производителей? Блогер Сергей Малозёмов разобрался с помощью экспертов.
Эта сковорода создана специально для использования на обычных газовых или электрических плитах. Конструкция устройства проста: поддон, в который наливается немного воды, металлическая решётка для размещения продуктов и крышка. Вода в поддоне предотвращает пригорание жира, а решётка обеспечивает циркуляцию тепла. Производители уверяют, что такая конструкция позволяет воссоздать эффект настоящего гриля.
Однако практика показывает обратное.
— Скорее, это гибрид пароварки и обычной сковороды. Продукты тушатся, а не обжариваются. Получить хрустящую корочку практически невозможно, — объясняет шеф-повар Алексей Подлесных.
На первый взгляд, сковороды-гриль выглядят как идеальное решение для приготовления гриль-блюд в домашних условиях. Среди их плюсов:
Но при более детальном изучении выявляется множество недостатков:
— Такая сковорода действительно позволяет готовить полезные блюда без лишнего масла. Однако вкус и текстура сильно отличаются от того, что можно получить на мангале или в электрогриле, — подчёркивает диетолог Элеонора Овчинникова.
Если хочется насладиться настоящим гриль-вкусом, стоит рассмотреть другие варианты:
Электрогрили: эти устройства равномерно прогревают продукты с двух сторон, обеспечивая ту самую золотистую корочку. Они удобны, просты в уходе и подходят даже для небольших кухонь. Стоимость начинается от 3 тысяч рублей.
Сковороды с рифлёным дном: такие модели изготавливаются из чугуна или нержавеющей стали. Рифлёная поверхность позволяет создать характерный рисунок на продуктах, имитируя решётку гриля. Однако для качественного результата потребуется опыт в регулировке температуры. Цена варьируется от 2 до 5 тысяч рублей.
Компактные мангалы: для обладателей балконов или террас подойдут переносные мангалы. Они позволяют готовить на углях даже в ограниченном пространстве. Цена — от 2 до 4 тысяч рублей.
Одним из ключевых параметров выбора сковороды-гриль является материал. Как показал тест, многие модели изготавливаются из углеродистой стали. Этот материал имеет свои особенности: он подвержен деформации при перепадах температуры. Например, если горячую сковороду сразу ополоснуть холодной водой, на её поверхности могут появиться трещины и дефекты.
— Углеродистая сталь — это недорогой материал, который требует бережного обращения. Любое нарушение инструкции, например, перегрев или контакт с открытым пламенем, приводит к быстрому износу изделия, — отмечает эксперт Александр Каретников.
Шеф-повар Алексей Подлесных протестировал одну из популярных моделей сковороды-гриль. Результаты оказались разочаровывающими. Продукты готовились слишком долго, корочка на мясе так и не появилась, а овощи были недожаренными.
— Это больше похоже на пароварку, чем на гриль. Да, блюда полезные, но если хочется настоящего вкуса с углей, такая сковорода вряд ли подойдёт, — резюмирует эксперт.
Ещё одной проблемой стал запах материала. В процессе нагревания сковорода источала химический аромат, что вызвало дополнительные вопросы о её безопасности. Это подтверждают и многочисленные отзывы покупателей, которые жалуются на низкое качество покрытия.
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