Рекорд России поставили дети в Уфе

Необычное мероприятие для школьников прошло в Уфе: более 1100 детей собрались в Дворце борьбы, чтобы собрать конструктор. Каждому участнику выдали набор деталей «Рубик» — аналога ушедшего «Лего» — затем дети массово начали собирать снежинки по инструкции. Всего через 20 минут 12-летняя уфимка справилась с заданием, начав помогать другим ребятам, которые отставали от рабочего темпа.