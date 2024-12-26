Рекорд России поставили дети в Уфе

Posted 26 декабря, 07:20
Published 26 декабря, 07:20
Modified 26 декабря, 10:47
Updated 26 декабря, 10:47
Необычное мероприятие для школьников прошло в Уфе: более 1100 детей собрались в Дворце борьбы, чтобы собрать конструктор. Каждому участнику выдали набор деталей «Рубик» — аналога ушедшего «Лего» — затем дети массово начали собирать снежинки по инструкции. Всего через 20 минут 12-летняя уфимка справилась с заданием, начав помогать другим ребятам, которые отставали от рабочего темпа.
Как отметили организаторы, мероприятие было вовсе не соревновательным, а, наоборот, направленным на объединение детей, командную работу и поиск новых друзей.
Уфимское мероприятие посетил основатель Книги рекордов России Станислав Коненко. Он отметил, дети Башкирии поставили новый рекорд — наибольшее количество деталей конструктора, собранных группой людей в модели за 2 часа. Соответствующий сертификат можно найти на сайте рекордов страны.
Ранее Mkset рассказал, почему за встречу с Дедом Морозом уфимским родителям пришлось выложить половину зарплаты.