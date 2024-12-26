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Posted 26 декабря, 07:20

Published 26 декабря, 07:20

Modified 26 декабря, 10:47

Updated 26 декабря, 10:47

Рекорд России поставили дети в Уфе

Рекорд России поставили дети в Уфе

26 декабря 2024, 07:20
Фото: https://t.me/gossobranierb
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Сюжет
Дети
В Уфе более тысячи детей одновременно собирали конструктор из почти 200 тысяч деталей, попав в Книгу рекорд России, сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курултая в четверг, 27 декабря.

Необычное мероприятие для школьников прошло в Уфе: более 1100 детей собрались в Дворце борьбы, чтобы собрать конструктор. Каждому участнику выдали набор деталей «Рубик» — аналога ушедшего «Лего» — затем дети массово начали собирать снежинки по инструкции. Всего через 20 минут 12-летняя уфимка справилась с заданием, начав помогать другим ребятам, которые отставали от рабочего темпа.

Как отметили организаторы, мероприятие было вовсе не соревновательным, а, наоборот, направленным на объединение детей, командную работу и поиск новых друзей.

Фото: https://t.me/gossobranierb

Уфимское мероприятие посетил основатель Книги рекордов России Станислав Коненко. Он отметил, дети Башкирии поставили новый рекорд — наибольшее количество деталей конструктора, собранных группой людей в модели за 2 часа. Соответствующий сертификат можно найти на сайте рекордов страны.

Ранее Mkset рассказал, почему за встречу с Дедом Морозом уфимским родителям пришлось выложить половину зарплаты.

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