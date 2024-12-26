«Пятёрочка» дала рекомендации по экономии на приготовлении новогодних салатов

С приближением новогодних праздников, когда нет времени на готовку, готовые блюда становятся настоящим спасением. Из трех популярных салатов от «Пятёрочки» самый выгодный вариант — оливье, цена которого на 6% ниже, чем у сельди под шубой, и на 11% ниже, чем у крабового салата. Готовая сельдь под шубой также дешевле крабового салата на 5%.