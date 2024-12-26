«Пятёрочка» дала рекомендации по экономии на приготовлении новогодних салатов

Posted 26 декабря, 03:00
Published 26 декабря, 03:00
Modified 26 декабря, 03:00
Updated 26 декабря, 03:00
Лидером стала селедка под шубой, ингредиенты для которой в среднем стоят 138 рублей за килограмм готового блюда — это более чем в два раза дешевле, чем крабовый салат и оливье. Тем, кто хочет сэкономить, рекомендуется обратить внимание на продукты собственных торговых марок (СТМ) сети, что может снизить общую стоимость салатов еще почти на 30%.
Новогодний стол в России невозможно представить без оливье. Средняя цена ингредиентов для его приготовления (около 2 кг) при использовании продуктов известных брендов составляет 451 рубль (по данным на первую неделю декабря), а из продуктов собственных торговых марок «Пятёрочки» — всего 330 рублей, что меньше на 27%. Самая дорогая составляющая, вареная колбаса, будет дешевле на 70%, если выбрать продукты собственных торговых марок. Если брать картофель и куриные яйца СТМ, экономия составит 19%.
Выгоднее всего будет приготовить оливье из продуктов известных брендов жителям Приволжья и юга России, где стоимость набора ингредиентов составит 423 и 436 рублей соответственно. При выборе продукции собственных торговых марок «Пятёрочки» самый дешевый оливье можно сделать в Восточном федеральном округе — всего за 311 рублей.
Тем, кто стремится уменьшить расходы на новогодний ужин, рекомендуется обратить внимание на сельдь под шубой. В среднем ее цена в «Пятёрочке» составляет 138 рублей за килограмм при использовании продуктов известных брендов, а если выбрать товары собственных торговых марок «Пятёрочки», то стоимость снизится на 16%, до 116 рублей. Основной ингредиент, сельдь, предлагается на 21% дешевле, если выбрать ее из ассортимента
СТМ. Для жителей Приволжья и юга России это блюдо будет самым бюджетным.
Любителям крабового салата следует выбирать продукты собственных торговых марок, так как крабовые палочки обойдутся в среднем на 40% дешевле по сравнению с популярными брендами. Салат, приготовленный из продуктов СТМ, будет стоить почти на 30% меньше, чем если готовить его из продуктов известных брендов: 202 рубля против 284 рублей.
С приближением новогодних праздников, когда нет времени на готовку, готовые блюда становятся настоящим спасением. Из трех популярных салатов от «Пятёрочки» самый выгодный вариант — оливье, цена которого на 6% ниже, чем у сельди под шубой, и на 11% ниже, чем у крабового салата. Готовая сельдь под шубой также дешевле крабового салата на 5%.