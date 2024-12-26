Проклятый старый дом: самые жуткие «хрущёбы» Уфы, где всё ещё живут люди

Впрочем, юристы считают, что подобные шаги в нынешнее время никакого смысла не имеют — помимо того, что ожидание долгожданного сноса скорее всего займёт уйму времени, по итогу оценить квартиру при выплаты компенсации могут гораздо дешевле, чем она была куплена. Кроме того, новую квартиру собственнику не выдадут — рассчитывать «инвестор» может лишь на денежное возмещение.