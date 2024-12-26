Проклятый старый дом: самые жуткие «хрущёбы» Уфы, где всё ещё живут люди

Posted 26 декабря, 06:01
Published 26 декабря, 06:01
Modified 26 декабря, 06:01
Updated 26 декабря, 06:01
Проводя годы в ожидании расселения аварийных домов, многие уфимцы решаются попросту продать свои доли более терпеливым горожанам. Некоторые считают сделку хорошей инвестицией: покупаешь жилплощадь «под снос» по крайне низкой цене, а взамен получаешь квартире в новостройку.
Впрочем, юристы считают, что подобные шаги в нынешнее время никакого смысла не имеют — помимо того, что ожидание долгожданного сноса скорее всего займёт уйму времени, по итогу оценить квартиру при выплаты компенсации могут гораздо дешевле, чем она была куплена. Кроме того, новую квартиру собственнику не выдадут — рассчитывать «инвестор» может лишь на денежное возмещение.
Однако в некоторых случаях смысл такие сделки имеют: если дом ещё не успели включить в программу по расселению. Упоминать ещё большую рискованность подобных покупок будет излишним.
Так или иначе, купить квартиры «под снос» в Уфе всё ещё можно.
Всего за ₽900 тысяч уфимец готов расстаться с 1/20 долей с правом прописки в «доме под снос» в районе ж/д вокзала — по улице Миасской. Данные в источниках гласят, что двухэтажную деревянную постройку возвели ещё в 1897 году.
Хозяин упомянул, что рассматривает он также обмен на автомобиль. Причём не любой, а не старше 2011 года.
В этом районе действительно планируется массовый снос множества домов, которые в будущем будут заменены высотками, однако это строение под программу не подходит. По крайне мере, пока что.
Ещё один «шикарный» вариант предлагают в самом центре Уфы — неприяглядный барак скрылся в не самой презентабельной части улицы Ленина.
Собственник предлагает за ₽1,2 млн приобрести жильё в доме, «который в ближайшее время подлежит сносу и расселению».
— Очень выгодное предложение для тех, кто ищет бюджетный вариант жилья с возможностью в дальнейшего улучшения жилищных условий, также и для инвесторов! — рекламирует свой лот хозяин.
Указал собственник и на то, что квартиру эту можно взять в ипотеку. Причём кто-то это жильё даже снимает — как пишет автор объявления, месяц аренды стоит ₽7 тысяч.
Впрочем, сомнительные варианты можно найти не только среди квартир, которые подлежат сносу или которым уготовано включение в реестр на переселение и новые квадратные метры.
Так, снять квартиру в доме 1968 года постройки по улице Кольцевой стоит ₽12 тысяч, причём за первый месяц придётся отдать более ₽20 тысяч, включая комиссию риэлтору. Тому, кто рискнёт снять жилплощадь, уготовано полное погружение в эпоху страны Советов.
Ещё один памятник отечественному домостроению образца 1970 года расположился по Пекинской, 11А. Судя по данным МинЖКХ, ремонта это здание не видело более 10 лет — в 2014 году в доме модернизировали системы трубопровода.
Выделено было на эти цели ₽490 тысяч. В целом состояние дома оценивается как «исправное», при этом системы отопления и электроснабжения изношены более чем на 50%.
Снять квартиру в этом доме можно за ₽15 тысяч в месяц с комиссией агенту в ₽9 тысяч.
Комфортабельная квартирка в районе уфимского вокзала продаётся за ₽800 тысяч. Жилплощадь вполне может претендовать на звание самой дешёвой во всей башкирской столице.
В квартире две комнаты, а также простенький ремонт в стиле «чтобы был». Все коммуникации торчат наружу. Туалета в доме нет — есть лишь экологичный вариант на улице.