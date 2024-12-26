О партийном проекте «Реальные дела»

Posted 26 декабря, 16:12
Published 26 декабря, 16:12
Modified 26 декабря, 16:14
Updated 26 декабря, 16:14
По республике организуются сходы граждан, на которых они сами определяют какие вопросы в данный момент требуют особого внимания.
Об итогах реализации регионального партпроекта рассказывает Рузалия Хисматуллина — координатор проекта «Реальные дела», депутат Госсобрания — Курултая РБ:
«Традиционно накануне нового года принято подводить итоги уходящего года. И это, на мой взгляд, хорошая традиция. Ведь анализ сделанного за год позволяет оценить результаты и достижения. А еще важнее понять, что еще можно было сделать и как лучше можно было сделать.
В 2024 году в рамках проекта «Реальные дела» исполнено 693 наказа наших избирателей. А география исполненных наказов — это населенные пункты каждого из 54 муниципальных районов и 9 городских округов.
На реализацию проекта «Реальные дела» в текущем году было выделено 250,6 млн. руб. из бюджета Республики Башкортостан, почти 24 млн руб. — из местных бюджетов, более 2,5 млн руб. — составило внебюджетное финансирование, то есть средства населения и спонсоров. А кроме этого, большой вклад вносят сами жители, которые непосредственно участвуют, к примеру, в покраске заборов, установке элементов благоустройства, подготовке площадок, предоставляют безвозмездно транспорт, механизмы, материалы и так далее.
В 2024 году в рамках проекта «Реальные дела» выполнено 199 наказов по благоустройству населенных пунктов, парков, включая приобретение инвентаря для работ по благоустройству, водо-электроснабжения населения. Благоустроено и отремонтировано 78 памятников и мемориальных мест, аллей воинской славы, установлено 59 детских и спортивных площадок, сделаны ремонты и приобретен различный инвентарь для муниципальных учреждений образования, культуры.
Бывая в своем избирательном округе, да и других районах или городах республики, я вижу результаты реализации нашего проекта. А слова благодарности населения за исполненные их предложения, пожелания и просьбы в адрес депутатов, которые я часто слышу, радуют и вдохновляют.
Нашим проектом интересуются и коллеги из других субъектов России. Мы с удовольствием делимся своим опытом.
В настоящее время идет формирование перечней наказов избирателей депутатам, которые будут исполнены в 2025 году. А средства для их реализации уже определены в утвержденном бюджете Республики Башкортостан на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов».