О партийном проекте «Реальные дела»

На реализацию проекта «Реальные дела» в текущем году было выделено 250,6 млн. руб. из бюджета Республики Башкортостан, почти 24 млн руб. — из местных бюджетов, более 2,5 млн руб. — составило внебюджетное финансирование, то есть средства населения и спонсоров. А кроме этого, большой вклад вносят сами жители, которые непосредственно участвуют, к примеру, в покраске заборов, установке элементов благоустройства, подготовке площадок, предоставляют безвозмездно транспорт, механизмы, материалы и так далее.