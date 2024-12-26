Не поделившие дорогу водители покалечили пешехода в Уфе

Posted 26 декабря, 07:39
Published 26 декабря, 07:39
Modified 26 декабря, 10:34
Updated 26 декабря, 10:34
Вечером среды, 25 декабря, на перекрестке улиц Первомайской-Свободы произошло ДТП. 44-летний водитель «Киа Серато» влетел в «Ладу приору», ехавшую в своем направлении по встречке.
В результате столкновения автомобиль «Киа» отлетел на тротуар, зацепив пешехода. От наезда пострадала 23-летняя уфимка, которую экстренно доставили в больницу, однако после оказания медпомощи девушку отпустили домой.
На оперативных кадрах видно, что оба автомобиля получили серьезные повреждения переднего бампера и фар — «Приора» полностью лишилась одногоосветительного прибора.
Как сообщили в ГАИ, водитель машины «Киа» от медицинского освидетельствования отказался, за что получил административной протокол. Авто доставили на штраф-стоянку, а в ведомстве начали разбирательство по факту ДТП.
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