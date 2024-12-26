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Posted 26 декабря, 12:18

Published 26 декабря, 12:18

Modified 26 декабря, 12:20

Updated 26 декабря, 12:20

В Уфе упадут доходы бюджета

Наказать мошенников, новый мост и деньги: что просят уфимцы на Новый год у чиновников

26 декабря 2024, 12:18
Фото: 1MI.

В Уфе упадут доходы бюджета

В Горсовете башкирской столицы состоялись слушания по проекту бюджета Уфы на 2024-26 годы. В ходе них у горожан была возможность внести свои коррективы — рассказываем, какие предложения внесли горожане в план реализации муниципальной казны.

Бюджет Уфы был утверждён в среду, 25 декабря. В ходе заседания были озвучены его основные параметры. Так, чиновники верят, что за 2025 год казна без учёта расходов пополнится на ₽44,3 млрд, в 2026 — на ₽44,1 млрд, а в 2027 — на ₽42,9 млрд.

Самая крупная статья расходов в бюджете Уфы — социальная сфера. При этом самая большая доля из неё (47,3%) уйдёт на развитие образования.

Перед утверждением проекта были проведены общественные слушания. Mkset удалось узнать, что уфимцы предлагали внести чиновникам в бюджет.

Воскресить убитые дороги

Уфимскую мэрию попросили профинансировать ремонт дорог в посёлке Нагаево, в частности, на улице 65-летия Победы. В самом щедром случае жители надеются, что дорогу заасфальтируют полностью. Впрочем, местные согласны и на то, чтобы в 2025 году была приведена в порядок хотя бы небольшая часть дороги.

Прозвучала также просьба создать пожарный проезд к СНТ «Приозёрный», попадать в который местным жителям приходится через другие сады. Утверждается, что решения их проблемы люди добиваются около 12 лет.

Осветить Уфу

Ещё одно выступление не было посвящено определённому району города — горожанин призвал чиновников обратить внимание на проблемы с освещением на улицах города.

— Ежегодно в городе проводятся работы по устройству освещения, а с недавнего времени и на отдалённых территориях города, благодаря чему становится светлее и безопаснее. Прошу продолжить работу по устройству наружного освещения на отдалённых территориях города Уфы в 2025 году, — гласит текст выступления.

Найти ₽8 млн на гранты

Свои предложения озвучила и Общественная палата Уфы. От её представителей поступила просьба поддержать социально значимые проекты в рамках Конкурса грантов главы уфимской администрации.

Сейчас фонд грантов для победителей составляют ₽12 млн, общественники просят увеличить эту сумму до ₽20 млн. Обосновали это авторы обращения стремительным ростом цен, из-за которых дорожают и сами проекты, а также необходимостью расширить список номинаций конкурса. Указали общественники и на то, что число заявок на конкурс ежегодно растёт.

Улучшить систему общественного транспорта

Ряд выступлений был связан с жалобами на работу общественного транспорта. От горожан звучали предложения обновить парк троллейбусов, а также заменить автобусы, которые возят людей до завода УМПО.

Повысить зарплаты учителям

Уфимец решил поделиться с мундепами идеей по увеличению зарплат для работников школьных и дошкольных учреждений. От того же горожанина поступили инициативы по программе благоустройства «Башкирские дворики» и организации хоккейных коробок.

Быть построже с молодёжью

Другой инициативный уфимец озвучил сразу четыре предложения: расширить действие социальной карты «Алга» на канатную дорогу, пресекать через образование акты вандализма в отношении памятников участникам боевых действий со стороны детей, дать ₽500 тысяч на Кубок Города и профинансировать новую программу по противодействию телефонным мошенникам.

Побольше социальных объектов и новый Шакшинский мост

Новые объекты и расширение программы благоустройства попросили уфимцы в Шакше и Инорсе.

Так, в первом случае уфимец заявил о необходимости освещения улиц, асфальтирования дорог, строительства новой школы, расширения парка автобусов, организации автобусного маршрута до детского сада Шакши Северной, строительства ТЦ, парков, и велосипедных дорожек, а также объектов дополнительного образования, нового моста через реку Уфу и тротуаров. Попросили в Шакше также решить постоянные перебои с электричеством.

В Инорсе же требования скромнее — местные жители будут рады новой поликлинике.

Уголовников отселили от уфимских школьников
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе из-за общественного резонанса отказались от планов размещать центр для уголовников вблизи детских садов и школ.

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