Наказать мошенников, новый мост и деньги: что просят уфимцы на Новый год у чиновников

Уфимскую мэрию попросили профинансировать ремонт дорог в посёлке Нагаево, в частности, на улице 65-летия Победы. В самом щедром случае жители надеются, что дорогу заасфальтируют полностью. Впрочем, местные согласны и на то, чтобы в 2025 году была приведена в порядок хотя бы небольшая часть дороги.