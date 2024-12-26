На уфимских покойников потратят ₽1,2 млрд

Интересно, что большая часть этих средств — 679,8 миллиона рублей — будет привлечена из внебюджетных источников, а 525,4 миллиона поступят из городской казны. Распределяться деньги будут на протяжении шести лет, с 2025 по 2030 годы, с годовым финансированием около 200,9 миллиона рублей.