На уфимских покойников потратят ₽1,2 млрд

Posted 26 декабря, 10:01
Published 26 декабря, 10:01
Modified 26 декабря, 10:39
Updated 26 декабря, 10:39
Власти Уфы утвердили подпрограмму «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ», которая входит в общую программу благоустройства города. Согласно этому документу, на содержание уфимских кладбищ до 2030 года планируют выделить внушительную сумму — 1,2 миллиарда рублей.
Интересно, что большая часть этих средств — 679,8 миллиона рублей — будет привлечена из внебюджетных источников, а 525,4 миллиона поступят из городской казны. Распределяться деньги будут на протяжении шести лет, с 2025 по 2030 годы, с годовым финансированием около 200,9 миллиона рублей.
Куда же пойдут эти деньги? В подпрограмме четко определены четыре целевых индикатора.
Как ранее сообщал Mkset, в Белебее вынесли приговор бывшим руководителям строительных компаний, обманувшим более ста человек на сумму свыше 162 миллионов рублей.