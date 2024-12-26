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Posted 26 декабря, 10:01

Published 26 декабря, 10:01

Modified 26 декабря, 10:39

Updated 26 декабря, 10:39

На уфимских покойников потратят ₽1,2 млрд

На уфимских покойников потратят ₽1,2 млрд

26 декабря 2024, 10:01
Фото: 1MI.
Более миллиарда рублей планируют потратить на содержание кладбищ до 2030 года, сообщает в четверг, 26 декабря, администрация столицы Башкирии.

Власти Уфы утвердили подпрограмму «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ», которая входит в общую программу благоустройства города. Согласно этому документу, на содержание уфимских кладбищ до 2030 года планируют выделить внушительную сумму — 1,2 миллиарда рублей.

Интересно, что большая часть этих средств — 679,8 миллиона рублей — будет привлечена из внебюджетных источников, а 525,4 миллиона поступят из городской казны. Распределяться деньги будут на протяжении шести лет, с 2025 по 2030 годы, с годовым финансированием около 200,9 миллиона рублей.

Куда же пойдут эти деньги? В подпрограмме четко определены четыре целевых индикатора.

  • Во-первых, планируется увеличить площадь отремонтированных дорог на кладбищах с нынешних 11,8 тысяч до 15 тысяч квадратных метров в год.
  • Во-вторых, будет увеличено количество оказываемых ритуальных услуг.
  • В-третьих, будет увеличена площадь содержания мест захоронений.
  • И, наконец, в-четвертых, власти рассчитывают снизить количество тел, отправляемых в морг на вскрытие, с нынешних 3,7 тысяч до 3,6 тысяч в год.
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Как ранее сообщал Mkset, в Белебее вынесли приговор бывшим руководителям строительных компаний, обманувшим более ста человек на сумму свыше 162 миллионов рублей.

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