mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 11:36

Published 26 декабря, 11:36

Modified 26 декабря, 12:52

Updated 26 декабря, 12:52

Женщину убеждали из чувства гражданского долга сжечь банкомат в Башкортостане

Мошенники заставляли пенсионерку поджечь банкомат в Башкирии

26 декабря 2024, 11:36
Фото: 1MI.

Женщину убеждали из чувства гражданского долга сжечь банкомат в Башкортостане

Пенсионерка из Нефтекамска сообщила правоохранителям, что мошенники заставляли ее поджечь банкомат, рассказали в ведомстве в четверг, 26 декабря.

Пожилой жительнице Нефтекамска позвонила неизвестная девушка и сообщила, что подошел срок техобслуживания газовых приборов и скоро к пенсионерке придут работники горгаза. Для оформления заявки незнакомка попросила продиктовать отправленные СМС-коды.

Спустя время с 65-летней нефтекамкой по видеозвонку связался неизвестный мужчина в военной форме, представившийся сотрудником ФСБ и показавший в камеру «ксиву». На телефон жертвы пришел некий документ — гендоверенность на распоряжение всем имуществом и счетами пенсионерки.

Фейковый сотрудник ФСБ заявил, что мошенники оформили на женщину кредит. Чтобы аннулировать займ, нефтекамке предложили оформить новый кредит в отделении банка и перевести деньги на продиктованный счет. Однако когда женщина отказалась, неизвестный заявил, что гражданский долг женщины — купить бензин и поджечь банкомат. Якобы тогда сотрудники ФСБ обратят внимание на нечестных сотрудников банка.

Мошенники активизировались перед Новым годом и убеждают россиян совершать поджоги
Узнать подробнее
Уфимского поджигателя и «агента ФСБ» арестовал суд
Узнать подробнее

Пенсионерка стойко отказывалась от преступных действий, однако злоумышленники продолжали держать женщину на «линии» и запугивать. Вернувшаяся домой дочь нефтекамки отобрала у матери телефон и отключила его.

Позже в отделении банка женщина выяснила, что из-за продиктованного незнакомке СМС-кода, мошенники взяли на пенсионерку кредит, частями переведя на свои счета ₽142 тысячи. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

В полиции просят ни в коем случае не сообщать никому СМС-коды, а в случае угроз от мошенников и уговоров совершить преступные действия — поджоги — незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Ранее Mkset рассказал, что мошенники убеждают россиян совершать поджоги, чтобы вернуть деньги.

Уфимский подросток за ₽200`000 сжёг машину судьи
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимского поджигателя и «агента ФСБ» арестовал судПожар на уфимской почте оказался поджогомРиэлтерское мошенничество вскрыли в Башкирии
#Александра Воля#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Мошенничество#Стерлитамак#Кредит#Уголовное дело#Башкортостан#Мошенники#ФСБ#Новости Башкирии#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Октябрьский#Кумертау#Поджог#Белебей#Правоохранительные органы#Пенсионерка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика