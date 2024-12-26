Мошенники заставляли пенсионерку поджечь банкомат в Башкирии

Posted 26 декабря, 11:36
Published 26 декабря, 11:36
Modified 26 декабря, 12:52
Updated 26 декабря, 12:52
Пожилой жительнице Нефтекамска позвонила неизвестная девушка и сообщила, что подошел срок техобслуживания газовых приборов и скоро к пенсионерке придут работники горгаза. Для оформления заявки незнакомка попросила продиктовать отправленные СМС-коды.
Спустя время с 65-летней нефтекамкой по видеозвонку связался неизвестный мужчина в военной форме, представившийся сотрудником ФСБ и показавший в камеру «ксиву». На телефон жертвы пришел некий документ — гендоверенность на распоряжение всем имуществом и счетами пенсионерки.
Фейковый сотрудник ФСБ заявил, что мошенники оформили на женщину кредит. Чтобы аннулировать займ, нефтекамке предложили оформить новый кредит в отделении банка и перевести деньги на продиктованный счет. Однако когда женщина отказалась, неизвестный заявил, что гражданский долг женщины — купить бензин и поджечь банкомат. Якобы тогда сотрудники ФСБ обратят внимание на нечестных сотрудников банка.
Пенсионерка стойко отказывалась от преступных действий, однако злоумышленники продолжали держать женщину на «линии» и запугивать. Вернувшаяся домой дочь нефтекамки отобрала у матери телефон и отключила его.
Позже в отделении банка женщина выяснила, что из-за продиктованного незнакомке СМС-кода, мошенники взяли на пенсионерку кредит, частями переведя на свои счета ₽142 тысячи. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту мошенничества.
В полиции просят ни в коем случае не сообщать никому СМС-коды, а в случае угроз от мошенников и уговоров совершить преступные действия — поджоги — незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.
Ранее Mkset рассказал, что мошенники убеждают россиян совершать поджоги, чтобы вернуть деньги.