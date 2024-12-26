Мошенники заставляли пенсионерку поджечь банкомат в Башкирии

Фейковый сотрудник ФСБ заявил, что мошенники оформили на женщину кредит. Чтобы аннулировать займ, нефтекамке предложили оформить новый кредит в отделении банка и перевести деньги на продиктованный счет. Однако когда женщина отказалась, неизвестный заявил, что гражданский долг женщины — купить бензин и поджечь банкомат. Якобы тогда сотрудники ФСБ обратят внимание на нечестных сотрудников банка.