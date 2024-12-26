Модульбанк запустил инструмент для тестирования фото товаров на маркетплейсах

Воспользоваться этими инструментами можно даже бесплатно. Например, есть бесплатный сервис от Google — Google Optimize, позволяющий проводить A/B-тестирование на веб-сайтах. В России недавно запустил свой бесплатный инструмент А/В-тестирования фотографий Модульбанк. Сервис предназначен для продавцов на маркетплейсах, которые могут тестировать заглавные фотографии для карточек товаров и выбирать наиболее подходящую. Тестирование можно настроить в рамках рекламных кампаний. Результаты обещают быть прозрачными и точными. Можно отслеживать результаты по конкретной фразе и настраивать период тестирования.