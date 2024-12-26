Модульбанк запустил инструмент для тестирования фото товаров на маркетплейсах

Posted 26 декабря, 11:55
Published 26 декабря, 11:55
Modified 26 декабря, 11:55
Updated 26 декабря, 11:55
В современном мире продающим компаниям сложно обойтись без качественного визуального контента, который выделит товар среди конкурентов. Первое впечатление покупателя влияет на его решение о покупке. Яркие, чёткие и профессионально сделанные изображения помогают покупателю лучше представить продукт, что увеличивает доверие к продавцу. Об этом пишет портал newsnn.ru.
Для улучшения визуального контента появляются новые инструменты. Это графические и видеоредакторы (Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro), сервисы для создания инфографики (Infogram, Piktochart), программы для обработки RAW-изображений (Adobe Lightroom, Capture One), платформы со стоковыми фотографиями (Shutterstock, iStock) и даже специальные сервисы для работы над дизайном (Figma, Zeplin).
Один из стандартных инструментов в арсенале интернет-маркетологов — A/B-тестирование фотографий. Его используют практически везде в цифровом маркетинге: от выбора обложек для соцсетей до подбора изображений для интернет-магазинов и рекламных кампаний. A/B-тестирование постоянно совершенствуется, используя новые технологии и аналитические инструменты.
Воспользоваться этими инструментами можно даже бесплатно. Например, есть бесплатный сервис от Google — Google Optimize, позволяющий проводить A/B-тестирование на веб-сайтах. В России недавно запустил свой бесплатный инструмент А/В-тестирования фотографий Модульбанк. Сервис предназначен для продавцов на маркетплейсах, которые могут тестировать заглавные фотографии для карточек товаров и выбирать наиболее подходящую. Тестирование можно настроить в рамках рекламных кампаний. Результаты обещают быть прозрачными и точными. Можно отслеживать результаты по конкретной фразе и настраивать период тестирования.
Концепция A/B-тестирования имеет глубокие корни в статистике, но её широкое использование в маркетинге началось только в конце 90-х годов.