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Posted 26 декабря, 11:55

Published 26 декабря, 11:55

Modified 26 декабря, 11:55

Updated 26 декабря, 11:55

Модульбанк запустил инструмент для тестирования фото товаров на маркетплейсах

Модульбанк запустил инструмент для тестирования фото товаров на маркетплейсах

26 декабря 2024, 11:55
Фото: 1MI.
Модульбанк представил новый инструмент для тестирования визуального контента — «А/Б-тесты». Он поможет продавцам на маркетплейсах сделать изображения товаров более привлекательными.

В современном мире продающим компаниям сложно обойтись без качественного визуального контента, который выделит товар среди конкурентов. Первое впечатление покупателя влияет на его решение о покупке. Яркие, чёткие и профессионально сделанные изображения помогают покупателю лучше представить продукт, что увеличивает доверие к продавцу. Об этом пишет портал newsnn.ru.

Для улучшения визуального контента появляются новые инструменты. Это графические и видеоредакторы (Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro), сервисы для создания инфографики (Infogram, Piktochart), программы для обработки RAW-изображений (Adobe Lightroom, Capture One), платформы со стоковыми фотографиями (Shutterstock, iStock) и даже специальные сервисы для работы над дизайном (Figma, Zeplin).

Один из стандартных инструментов в арсенале интернет-маркетологов — A/B-тестирование фотографий. Его используют практически везде в цифровом маркетинге: от выбора обложек для соцсетей до подбора изображений для интернет-магазинов и рекламных кампаний. A/B-тестирование постоянно совершенствуется, используя новые технологии и аналитические инструменты.

Воспользоваться этими инструментами можно даже бесплатно. Например, есть бесплатный сервис от Google — Google Optimize, позволяющий проводить A/B-тестирование на веб-сайтах. В России недавно запустил свой бесплатный инструмент А/В-тестирования фотографий Модульбанк. Сервис предназначен для продавцов на маркетплейсах, которые могут тестировать заглавные фотографии для карточек товаров и выбирать наиболее подходящую. Тестирование можно настроить в рамках рекламных кампаний. Результаты обещают быть прозрачными и точными. Можно отслеживать результаты по конкретной фразе и настраивать период тестирования.

Концепция A/B-тестирования имеет глубокие корни в статистике, но её широкое использование в маркетинге началось только в конце 90-х годов.

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