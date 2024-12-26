Махровые полотенца как новые: как простой лайфхак превратит их в пушистые облака

Вы думаете, что жесткие и грубые полотенца — это неотъемлемая часть вашей жизни? Что все методы их восстановления уже перепробованы? А если вам скажут, что есть один секретный ингредиент, который сделает ваши полотенца такими мягкими, что вы забудете, что когда-то они были колючими и твердыми?

Домохозяйка Мария Жукова, которая, как и многие из нас, не верит в «бесполезные» рецепты, поделилась удивительным методом восстановления мягкости полотенец. Все оказалось проще, чем кажется на первый взгляд, и что самое важное — результат был потрясающим! Пошаговый метод для мягкости полотенец Для начала, необходимо подобрать правильные ингредиенты, которые помогут добиться эффекта. Вам понадобится: 1 столовая ложка средства для посудомоечных машин (например, «Золушка»). Этот компонент используется не только для мытья посуды, но и как мощное средство для удаления жира и загрязнений, что делает ткани мягче.

2 столовые ложки жидкого хозяйственного мыла. Это средство также играет роль в поддержании гигиеничности и улучшении текстуры ткани. Если используете кусковое мыло, то достаточно натереть 4 ложки. Дополнительно можно использовать специальные шарики для стирки, которые можно купить на популярных онлайн-площадках, например, на AliExpress. Эти шарики помогают не только при стирке, но и эффективно собирают волосы, ворс и мелкий мусор, придавая ткани дополнительную мягкость. Пошаговый метод для мягкости полотенец . Фото: канал Марии Жуковой Как правильно стирать полотенца, чтобы добиться эффекта? В первую очередь, необходимо загрузить полотенца в стиральную машину. Не забудьте, что именно они будут «звездами» этого процесса. Затем добавьте подготовленную смесь из мыла и средства для посудомоек. Положите шарики для стирки или теннисные мячики в барабан, если у вас нет специальных. Установите температуру на 60 градусов. Это важно, поскольку средство для посудомоечных машин лучше работает при высокой температуре. Выберите режим отжима на 1000 оборотов. Стирать нужно около 1 часа 20 минут, чтобы добиться нужного эффекта. После стирки полотенца станут мягче и пушистее, а их цвет сохранится как новый. Даже самые жесткие полотенца, которые когда-то были похожи на наждачку, после такого метода становятся гораздо приятнее на ощупь. Результат и что стоит учесть Этот метод действительно работает, однако стоит помнить, что не все стиральные машины одинаковы. — У кого-то вода жесткая, у кого-то мягкая, и от этого зависит конечный результат. Чтобы убедиться, что все прошло успешно, рекомендуется проверить, не мало ли пены в процессе. Если это так, можно добавить немного мыла или средства, — утверждает Мария Жукова. Кроме того, стоимость такого «чудо-метода» минимальна. Средства для посудомоек можно купить по цене около 100–150 рублей, а мыло — еще дешевле. Шарики для стирки могут стоить около 200–300 рублей, в зависимости от модели и качества. Ранее эксперты рассказали, как победить пятна мазута без лишних затрат. Лоток или барабан: куда на самом деле засыпать порошок? Узнать подробнее Читайте также: Стирать не нужно — удаляем жирные пятна с любой одежды за 5 минут Льём кока-колу и получаем чистый чайник без накипи — топ способов Верните мощный напор воды: лайфхак как почистить душевую лейку от налета