Махровые полотенца как новые: как простой лайфхак превратит их в пушистые облака

Posted 26 декабря, 08:30
Published 26 декабря, 08:30
Modified 26 декабря, 08:30
Updated 26 декабря, 08:30
Домохозяйка Мария Жукова, которая, как и многие из нас, не верит в «бесполезные» рецепты, поделилась удивительным методом восстановления мягкости полотенец. Все оказалось проще, чем кажется на первый взгляд, и что самое важное — результат был потрясающим!
Для начала, необходимо подобрать правильные ингредиенты, которые помогут добиться эффекта. Вам понадобится:
Дополнительно можно использовать специальные шарики для стирки, которые можно купить на популярных онлайн-площадках, например, на AliExpress. Эти шарики помогают не только при стирке, но и эффективно собирают волосы, ворс и мелкий мусор, придавая ткани дополнительную мягкость.
После стирки полотенца станут мягче и пушистее, а их цвет сохранится как новый. Даже самые жесткие полотенца, которые когда-то были похожи на наждачку, после такого метода становятся гораздо приятнее на ощупь.
Этот метод действительно работает, однако стоит помнить, что не все стиральные машины одинаковы.
— У кого-то вода жесткая, у кого-то мягкая, и от этого зависит конечный результат. Чтобы убедиться, что все прошло успешно, рекомендуется проверить, не мало ли пены в процессе. Если это так, можно добавить немного мыла или средства, — утверждает Мария Жукова.
Кроме того, стоимость такого «чудо-метода» минимальна. Средства для посудомоек можно купить по цене около 100–150 рублей, а мыло — еще дешевле. Шарики для стирки могут стоить около 200–300 рублей, в зависимости от модели и качества.
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