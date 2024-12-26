mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 08:30

Published 26 декабря, 08:30

Modified 26 декабря, 08:30

Updated 26 декабря, 08:30

Махровые полотенца как новые: как простой лайфхак превратит их в пушистые облака

Махровые полотенца как новые: как простой лайфхак превратит их в пушистые облака

26 декабря 2024, 08:30
Фото: Изображение Midjourney. Махровые полотенца как новые: как простой лайфхак превратит их в пушистые облака
Вы думаете, что жесткие и грубые полотенца — это неотъемлемая часть вашей жизни? Что все методы их восстановления уже перепробованы? А если вам скажут, что есть один секретный ингредиент, который сделает ваши полотенца такими мягкими, что вы забудете, что когда-то они были колючими и твердыми?

Домохозяйка Мария Жукова, которая, как и многие из нас, не верит в «бесполезные» рецепты, поделилась удивительным методом восстановления мягкости полотенец. Все оказалось проще, чем кажется на первый взгляд, и что самое важное — результат был потрясающим!

Пошаговый метод для мягкости полотенец

Для начала, необходимо подобрать правильные ингредиенты, которые помогут добиться эффекта. Вам понадобится:

  • 1 столовая ложка средства для посудомоечных машин (например, «Золушка»). Этот компонент используется не только для мытья посуды, но и как мощное средство для удаления жира и загрязнений, что делает ткани мягче.
  • 2 столовые ложки жидкого хозяйственного мыла. Это средство также играет роль в поддержании гигиеничности и улучшении текстуры ткани. Если используете кусковое мыло, то достаточно натереть 4 ложки.

Дополнительно можно использовать специальные шарики для стирки, которые можно купить на популярных онлайн-площадках, например, на AliExpress. Эти шарики помогают не только при стирке, но и эффективно собирают волосы, ворс и мелкий мусор, придавая ткани дополнительную мягкость.

Пошаговый метод для мягкости полотенец
Пошаговый метод для мягкости полотенец. Фото: канал Марии Жуковой

Как правильно стирать полотенца, чтобы добиться эффекта?

  1. В первую очередь, необходимо загрузить полотенца в стиральную машину. Не забудьте, что именно они будут «звездами» этого процесса.
  2. Затем добавьте подготовленную смесь из мыла и средства для посудомоек.
  3. Положите шарики для стирки или теннисные мячики в барабан, если у вас нет специальных.
  4. Установите температуру на 60 градусов. Это важно, поскольку средство для посудомоечных машин лучше работает при высокой температуре.
  5. Выберите режим отжима на 1000 оборотов. Стирать нужно около 1 часа 20 минут, чтобы добиться нужного эффекта.

После стирки полотенца станут мягче и пушистее, а их цвет сохранится как новый. Даже самые жесткие полотенца, которые когда-то были похожи на наждачку, после такого метода становятся гораздо приятнее на ощупь.

Результат и что стоит учесть

Этот метод действительно работает, однако стоит помнить, что не все стиральные машины одинаковы.

— У кого-то вода жесткая, у кого-то мягкая, и от этого зависит конечный результат. Чтобы убедиться, что все прошло успешно, рекомендуется проверить, не мало ли пены в процессе. Если это так, можно добавить немного мыла или средства, — утверждает Мария Жукова.

Кроме того, стоимость такого «чудо-метода» минимальна. Средства для посудомоек можно купить по цене около 100–150 рублей, а мыло — еще дешевле. Шарики для стирки могут стоить около 200–300 рублей, в зависимости от модели и качества.

Лоток или барабан: куда на самом деле засыпать порошок?
Узнать подробнее
Читайте также:
Стирать не нужно — удаляем жирные пятна с любой одежды за 5 минутЛьём кока-колу и получаем чистый чайник без накипи — топ способовВерните мощный напор воды: лайфхак как почистить душевую лейку от налета
#Ольга Харина#Одежда#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Чистота#Чистка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика