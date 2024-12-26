Лучшие подарки для внуков на Новый год: бюджетные идеи, которые оценят дети

Posted 26 декабря, 09:30
Published 26 декабря, 09:30
Modified 27 декабря, 06:14
Updated 27 декабря, 06:14
Новый год — это не только праздник для взрослых, но и время для удивительных сюрпризов. Выбор подарка для внуков может стать настоящей задачей, особенно если хочется угадать с интересами ребенка. Главное — помнить, что подарок должен не только радовать, но и развивать. Хорошо, когда он помогает ребенку проявить творчество или узнать что-то новое.
Один из лучших вариантов для внуков разного возраста — это конструкторы. Они могут быть пластиковыми или деревянными, что развивает моторику и помогает детям проявить фантазию. Например, пластиковые наборы конструкторов стоят от 300 рублей, а деревянные модели, которые способствуют развитию мелкой моторики, можно приобрести от 500 рублей. Эти игрушки идеально подойдут как для мальчиков, так и для девочек.
Для семейных вечеров можно выбрать настольные игры. Они подходят для детей всех возрастов и всегда собирают всех за одним столом. Например, игру «Мемори», развивающую память, можно найти от 400 рублей, а «Дженга», которая тренирует ловкость, обойдется примерно в 600 рублей, «Монополия» уже давно стала классикой, но и ценник у нее чуть выше — примерно 1700 рублей.
Если внуки увлекаются рисованием или лепкой, можно подарить им наборы для творчества. Например, 3D-пазлы (от 500 рублей) или многоразовые раскраски (от 300 рублей) — отличный вариант для развития творческих способностей. Также сейчас набирает популярность «Дисней» с разным уровнем сложности. Однако из-за большого спроса за одну книжку прижется выложить целых 5 тысяч.
Для девочек подойдут наборы для создания украшений, а также альбомы с фломастерами (начиная от 200 рублей) или комплекты для лепки из пластилина (от 400 рублей). Особенно популярной стала парная лепка по картинке, когда несколько человек пытаются слепить одного персонажа, а затем сравнивают результаты друг с другом.
Кроме того, 3D-модели для сборки из дерева или картона стоят от 400 до 800 рублей и надолго увлекут детей.
Если внуки любят читать или интересуются новыми темами, книги и обучающие материалы — это беспроигрышный вариант. Например, интерактивные книги с элементами дополненной реальности помогут младшему поколению не только читать, но и взаимодействовать с сюжетом. Такие книги стоят от 500 рублей.
Если же внуки любят узнавать новое, энциклопедии по теме животных или космоса будут отличным подарком. Стоимость таких книг варьируется от 600 рублей. Для малышей подойдут обучающие карточки из серии «Умница», которые помогают развивать память и внимание, а также знакомят с цифрами и буквами. Такие наборы стоят от 300 рублей.
Не стоит забывать и о таких подарках, как одежда и аксессуары. Теплый шарф или варежки с новогодним дизайном всегда окажутся кстати. Комплекты можно найти от 300 рублей. Для школьников подойдут рюкзаки с яркими рисунками героев мультфильмов, которые стоят от 700 рублей. А пижамы с персонажами любимых мультфильмов принесут радость в любую ночь — их можно приобрести от 800 рублей.
Для подростков отличным подарком станут гаджеты. Смарт-часы, например, можно купить от 1000 рублей. Они не только стильные, но и полезные, ведь позволяют отслеживать физическую активность и звонки. Беспроводные наушники тоже можно найти в пределах 1500 рублей. Для создания уюта в комнате подойдут ночники и проекторы, которые создают атмосферу волшебства — их стоимость начинается от 700 рублей.
Если хочется сделать подарок более личным, можно попробовать сделать что-то своими руками. Вязаные варежки или шарфы будут прекрасным и теплым подарком, особенно если вручить их с теплыми словами. Семейный фотоальбом с воспоминаниями или сладкие подарки ручной работы (например, печенье в красивой упаковке) станут не только приятным, но и трогательным жестом.
Чтобы подарок действительно порадовал, стоит учитывать несколько факторов. Во-первых, нужно следить за качеством продукции и проверять сертификаты. Подарки должны быть безопасными, особенно если речь идет о маленьких детях. Читайте отзывы других покупателей, чтобы убедиться в качестве товара.
Во-вторых, всегда можно сэкономить, следя за распродажами и акциями на популярных маркетплейсах. Это поможет купить хорошие подарки по сниженным ценам, не выходя за рамки бюджета.
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Источники: inkazan.ru, newsnn.ru