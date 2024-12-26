Лучшие подарки для внуков на Новый год: бюджетные идеи, которые оценят дети

Если внуки увлекаются рисованием или лепкой, можно подарить им наборы для творчества. Например, 3D-пазлы (от 500 рублей) или многоразовые раскраски (от 300 рублей) — отличный вариант для развития творческих способностей. Также сейчас набирает популярность «Дисней» с разным уровнем сложности. Однако из-за большого спроса за одну книжку прижется выложить целых 5 тысяч.



Для девочек подойдут наборы для создания украшений, а также альбомы с фломастерами (начиная от 200 рублей) или комплекты для лепки из пластилина (от 400 рублей). Особенно популярной стала парная лепка по картинке, когда несколько человек пытаются слепить одного персонажа, а затем сравнивают результаты друг с другом.



Кроме того, 3D-модели для сборки из дерева или картона стоят от 400 до 800 рублей и надолго увлекут детей.