Какие новогодние угощения безопасны для вашего котенка? Мнение ветеринара

Posted 26 декабря, 09:00
Published 26 декабря, 09:00
Modified 26 декабря, 09:00
Updated 26 декабря, 09:00
Все мы знаем, что коты — это не люди, и их организм работает по своим правилам. Именно поэтому важно знать, какие продукты безопасны для вашего питомца в праздничные дни. И хотя многие кошки с удовольствием тянутся за кусочками с общего стола, не каждая еда принесет им пользу.
Прежде чем дать своей кошке кусочек угощения, проконсультируйтесь с ветеринаром. Врач подскажет, какие продукты безопасны для вашего питомца, а какие лучше исключить. Тем более, что кормить кошку человеческой едой можно не более чем на 10% от её суточной нормы калорий, чтобы избежать проблем с пищеварением и ожирением.
Для того чтобы не испортить праздник своему пушистому другу, важно знать, какие продукты можно включить в рацион кошки на Новый год.
Многие кошки любят мясо, и это нормально, так как их организм требует белка животного происхождения. Но важно, чтобы мясо было без приправ, соли и масла. Например, небольшие кусочки варёной индейки или ветчины вполне безопасны, если они не содержат лука, чеснока или слишком много соли.
— Лучше избегать жирного мяса или продуктов, приготовленных с добавлением специй, так как они могут вызвать расстройства пищеварения, — советует ветеринар доктор Дженна Майз.
Тыква — отличный источник клетчатки, который может помочь при проблемах с пищеварением у кошек. Небольшие порции варёной тыквы могут даже улучшить работу кишечника и помочь при запорах. Но не стоит забывать, что она должна быть приготовлена без соли и других приправ. Если кошка не особо любит тыкву, можно добавить немного в её привычный корм.
Рыба, особенно жирная, как скумбрия или лосось, может стать настоящим праздником для кошки, если она не имеет добавок, таких как специи или соус. Рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые полезны для шерсти и общего состояния здоровья. Однако давать рыбу нужно в небольших порциях, чтобы избежать переедания.
Фрукты, такие как яблоки и груши, могут быть отличным дополнением к рациону кошки. Главное — удалить семена и сердцевину, которые могут быть опасны.
— Не забудьте нарезать фрукты на мелкие кусочки, чтобы избежать удушья». Витамины и клетчатка из таких фруктов улучшат пищеварение и разнообразят питание, — рекомендует ветеринар.
Зеленая фасоль — это не только вкусный, но и полезный продукт для кошек. Она богата клетчаткой и витаминами, а если она слегка отварена, кошка будет с удовольствием её есть. Но лучше избегать подливки или приправ, так как они могут содержать соль или специи, которые не подходят кошачьему организму.
Теперь, когда мы узнали, что можно предложить вашему питомцу, пришло время рассмотреть продукты, которых стоит избегать. Даже если ваш кот с умилением тянется за куском с общего стола, важно не дать ему что-то опасное.
Шоколад — это одно из самых опасных угощений для кошек. Он содержит теобромин и кофеин, которые могут привести к отравлению, а в худшем случае — к смерти. Даже небольшое количество шоколада может вызвать отравление, сопровождающееся рвотой, поносом, а в тяжелых случаях — судорогами и проблемами с сердцем.
— Шоколад — это абсолютно неприемлемое лакомство для кошек. Нужно всегда быть осторожным с такими продуктами, — утверждает Дженна Майз.
Лук и чеснок — это овощи, которые могут вызвать серьезные проблемы с пищеварением у кошек. Они содержат вещества, которые могут разрушать красные кровяные клетки, вызывая анемию. Это опасно для здоровья вашего питомца.
Алкоголь абсолютно неприемлем для кошек. Даже маленькая капля спиртного может вызвать у животного рвоту, судороги и даже кому. Алкоголь имеет токсичное действие на печень и мозг кошки.
Хотя точные причины токсичности винограда и изюма до конца не изучены, эти продукты могут вызвать острые проблемы с почками у кошек. Лучше всего избегать таких лакомств, не рискуя здоровьем вашего питомца.
Традиционные новогодние сладости, такие как пряники и печенье, могут содержать специи (например, корицу или мускатный орех), которые токсичны для кошек. А сахар и искусственные подсластители только вредят их организму. Даже если ваша кошка проявляет интерес к сладкому, лучше предложить ей безопасные лакомства, предназначенные специально для животных.
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