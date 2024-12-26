Какие новогодние угощения безопасны для вашего котенка? Мнение ветеринара

Зеленая фасоль — это не только вкусный, но и полезный продукт для кошек. Она богата клетчаткой и витаминами, а если она слегка отварена, кошка будет с удовольствием её есть. Но лучше избегать подливки или приправ, так как они могут содержать соль или специи, которые не подходят кошачьему организму.