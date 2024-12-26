Как отличить беспилотник по звуку и виду: актуальный гайд для Уфы от эксперта

Указом Главы Республики в Башкортостане с 5 мая 2023 года ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов



Исключение делается для БПЛА используемых органами госвласти и местного самоуправления, подведомственных им организаций и предприятий, работающих по договору с госвластью и муниципалитетами. Также беспилотники можно использовать при согласовании со специальной группой при оперативном штабе Республики Башкортостан.



— В связи с этим и текущей ситуацией в нашей стране настоятельно рекомендуем воздержаться от использования квадрокоптеров, в том числе для использования их в коммерческой фото и видеосъёмке, — дали совет в мэрии Стерлитамака.