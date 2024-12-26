Как отличить беспилотник по звуку и виду: актуальный гайд для Уфы от эксперта

Posted 26 декабря, 10:06
Published 26 декабря, 10:06
Modified 26 декабря, 11:15
Updated 26 декабря, 11:15
Напомним, ранее Mkset сообщил об атаке сразу несколькими вражескими БПЛА спального района Казани. На фоне пугающих событий, Приволжский федеральный округ с неожиданным визитом посетил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Корреспонденты Mkset выяснили, как отличить опасный беспилотник от обычного квадрокоптера и как спасаться в случае атаки.
Беспилотник — дрон вертолетного типа, объясняет военный эксперт Виктор Литвиненко. Такие БПЛА имеют характерную квадратную форму и винты. Существует ещё один вид беспилотников, похожих на самолеты, однако их размер в несколько раз меньше, чем у авиации. Отличить БПЛА от самолета можно и по высоте полета — беспилотники поднимаются примерно на 30-50 метров от земли.
Беспилотник можно вычислить по звуку — он похоже на рев мотора мопеда. Самолет же пролетает либо беззвучно, либо с характерным гулом, который не спутаешь ни с чем. Стоит обратить внимание и на скорость полета: даже у новейших моделей БПЛА скорость намного ниже, чем у самолета.
В первую очередь, стоит оставить все эмоции и панику и заснять неопознанный объект на видео — в случае чего это поможет избежать наказания за ложный вызов. Далее следует сообщить о БПЛА в компетентные органы, например, в полицию или МЧС, указав геолокацию полета и предоставив видеозапись.
А вот пробовать самостоятельно сбить беспилотник точно не стоит. Как объяснили эксперты, залпы стрелкового оружия не являются лучшим способом обезвреживания БПЛА — шанс повредить летающий объект почти равен нулю. Лучше оставить задачу по борьбе с беспилотниками силам ПВО и РЭБ.
Указом Главы Республики в Башкортостане с 5 мая 2023 года ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов
Исключение делается для БПЛА используемых органами госвласти и местного самоуправления, подведомственных им организаций и предприятий, работающих по договору с госвластью и муниципалитетами. Также беспилотники можно использовать при согласовании со специальной группой при оперативном штабе Республики Башкортостан.
— В связи с этим и текущей ситуацией в нашей стране настоятельно рекомендуем воздержаться от использования квадрокоптеров, в том числе для использования их в коммерческой фото и видеосъёмке, — дали совет в мэрии Стерлитамака.
Как известно, беспилотники не приспособлены к дальним полетам — самые навороченные версии БПЛА могут пролететь до 560 км. Это значит, что боеприпасами с территории боевого столкновения невозможно ударить по Уфе и Башкортостану. Но не исключен «удар в спину» со своей территории.
Однако ранее Башкирия несколько раз подвергалась атаке беспилотников — 31 октября 2024 года сразу три БПЛА прилетело в промзону в Уфе. До этого, 9 мая 2024 года, дрон влетел в установку компании «Газпром нефтехим Салават», вызвав задымление.
МЧС России рекомендует гражданам, оказавшимся в эпицентре атаки, сохранять спокойствие, действовать согласно командам спасателей и вспомнить правила поведения при атаке БПЛА.
Не так давно в МЧС России посоветовали подготовить каждому россиянину «тревожный чемоданчик» — готовый набор, который можно будет взять с собой в случае ЧС. Mkset подробно рассказал, что стоит включить в экстренный набор для выживания.
Что касается карты бомбоубежищ — официальный список «защитных сооружений гражданской обороны» является гостайной и обнародовать его запрещено. В случае ЧС, спасатели самостоятельно организуют эвакуацию населения в безопасные места. Однако, как советуют в МЧС, в случае атаки стоит укрыться в подвалах жилых домов и предприятий — ключи от этих «укрытий» находятся у старших по дому, охранников и завхозов.
Ранее Mkset сообщил о прогремевшем в Уфе взрыве, который заставил не на шутку понервничать местных жителей.