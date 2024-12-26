mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 13:00

Published 26 декабря, 13:00

Modified 26 декабря, 13:00

Updated 26 декабря, 13:00

Искусственный интеллект на 25% повысил релевантность выдачи объявлений при поиске

Искусственный интеллект на 25% повысил релевантность выдачи объявлений при поиске

26 декабря 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney.
На популярной платформе по размещению объявлений обновили систему поиска на основе собственной технологии ранжирования. С помощью<br/> искусственного интеллекта изменилась логика выдачи объявлений.

Как объяснили в пресс-службе «Авито», теперь время размещения перестало быть
ключевым фактором при поиске. Это значит, что продавцы больше не смогут
искусственно поднимать объявления наверх выдачи, обновляя время
публикации. Это также позволит сделать поисковую выдачу более релевантной.

Искусственный интеллект учитывает более 100 факторов, среди которых: качество
описания и фото в объявлении, конкурентность цены, стоимость доставки,
персональные предпочтения пользователя и уровень сервиса продавца.

Применение данной технологии позволило снизить показы нерелевантных объявлений
в два раза, на 17% повысить показатель перехода из поиска в объявление и увеличить
количество покупок на 25%. Новый алгоритм работает также и в ленте персональных
рекомендаций.

По словам старшего директора по продукту «Авито» Ивана Зимина, статистические
данные говорят о том, что на первые 10 результатов поиска приходится около 60%
просмотров и заказов.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика