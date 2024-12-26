Индексация пенсии с 2025 года — все подробности о новых выплатах

Именно эта сумма будет закреплена на лицевом счете пенсионера, и именно от нее будет считаться индексация с 1 января 2025 года. То есть, с учетом повышения в 7,3% прибавка к пенсии с января составит 2653,11 руб. (7,3% считается от 36 351,59 руб.). На руки пенсионер будет получать 22 181,05 руб, то есть к 19 527,94 руб. прибавят 2653,11 руб.