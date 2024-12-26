Индексация пенсии с 2025 года — все подробности о новых выплатах

Posted 26 декабря, 07:58
Published 26 декабря, 07:58
Modified 26 декабря, 08:51
Updated 26 декабря, 08:51
Пенсии в России повышают каждый год. Это повышение называется индексацией. А ее размер зависит от уровня инфляции в стране — сначала власти составляют прогноз по инфляции, а затем на основе этих данных индексируют выплаты.
Так, например, в 2024 году прогноз по инфляции был на уровне 6,1%, и индексация с января 2024 года составила 6,5%. На 2025 год аналитики составили прогноз по инфляции на уровне 7,3%, то есть выплаты увеличат на 7,3%.
Пример. Если пенсионер получал 18 тыс. руб. пенсии в 2024 году, то с 1 января сумма выплат повысится на 1 314 руб. и составит 19 314 руб.
Размер пенсии с учетом инфляции повышается с 1 января каждого года. В Башкирии, как и в других регионах страны, страховые пенсии по старости поднимут на 7,3% с первого дня 2025 года.
По подсчетам аналитиков, повышение пенсионных выплат с 1 января вряд ли покроет нынешний рост цен на товары и коммунальные услуги в России. Поэтому не исключено, что власти пересмотрят размер индексации, но это произойдет уже после Нового года.
Пока не закончился 2024 год, нельзя подсчитать точный уровень инфляции. Но аналитики предполагают, что окончательный уровень инфляции в 2025 году может составить 9,5–10%. В этом случае власти могут принять решение об индексации пенсионных выплат на данный показатель.
Но тогда дополнительное повышение выплат может произойти только с 1 февраля 2025 года. Хотя не исключено, что повышение проведут задним числом. В этом случае пенсионеры получат выплаты за январь с учетом индексации в 7,3%, а в феврале — с учетом новой индексации плюс прибавку за предыдущий месяц.
«Хочу напомнить, что с 1 января 2025 года страховая пенсия как неработающим, так и работающим пенсионерам будет повышена на 7,3 процента. Если инфляция у нас превысит [прогнозируемый] годовой уровень в 7,3 процента, правительство наделено соответствующими полномочиями по доиндексации пенсии. И такое решение правительство обязано принять до 1 февраля 2025 года. Посмотрим, что будет по результатам года», — рассказала в беседе с lenta.ru член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
В 2025 году, впервые с 2016 года, индексация пенсионных выплат с 1 января ждет работающих пенсионеров. Причем выплаты будут пересчитаны с учетом всех пропущенных повышений пенсионных выплат. Но только после увольнения пенсионера с работы.
«Таким образом в 2025 году работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации 2025 года, в 2026 году — с учетом индексации 2025 и 2026 годов, в 2027 году — с учетом индексации 2025, 2026 и 2027 годов. Для расчета размера прибавки в будущем году за базу будет использоваться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая периоды 2016–2024 годов. А включение в выплаты индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет происходить после завершения ими трудовой деятельности», - пояснил глава Минтруда Антон Котяков.
Рассмотрим на примере
Пенсия у работающего пенсионера составляет на данный момент 19 527,94 ₽. Если бы всё это время человек не работал, то с учетом всех индексаций за пропущенные годы ежемесячные выплаты составили бы 36 351,59 руб.
Именно эта сумма будет закреплена на лицевом счете пенсионера, и именно от нее будет считаться индексация с 1 января 2025 года. То есть, с учетом повышения в 7,3% прибавка к пенсии с января составит 2653,11 руб. (7,3% считается от 36 351,59 руб.). На руки пенсионер будет получать 22 181,05 руб, то есть к 19 527,94 руб. прибавят 2653,11 руб.
Если же работающий пенсионер принял решение об увольнении с работы, то он начнет получать выплаты в размере 36 351,59 ₽. И все последующие повышения выплат будут прибавляться уже к этой сумме.