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Posted 26 декабря, 12:51

Published 26 декабря, 12:51

Modified 26 декабря, 13:13

Updated 26 декабря, 13:13

Главная ёлка зажгла огни в Уфе

Главная ёлка зажгла огни в Уфе

26 декабря 2024, 12:51
Фото: 1MI.
В Уфе состоялось торжественное открытие главной городской елки и резиденции Деда Мороза, сообщает в четверг, 26 декабря, администрация столицы Башкирии.

На площади Ленина в Уфе прошла церемония открытия главной городской елки. Мэр Ратмир Мавлиев вместе с Дедом Морозом нажали на символическую кнопку, после чего на елке зажглись праздничные огни. На мероприятии присутствовало множество детей вместе со своими родителями.

Видео: Администрация Уфы.

Одновременно с открытием елки на площади начала работу и резиденция Деда Мороза (0+). Как ранее сообщал Mkset, с 26 декабря любой желающий сможет посетить резиденцию и окунуться в новогоднюю атмосферу. Резиденция будет открыта ежедневно с 12:00 до 20:00, кроме 31 декабря, когда время работы продлится до 02:00 ночи. Посетить ее можно будет до 12 января.

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