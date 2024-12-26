Главная ёлка зажгла огни в Уфе

Posted 26 декабря, 12:51
Published 26 декабря, 12:51
Modified 26 декабря, 13:13
Updated 26 декабря, 13:13
На площади Ленина в Уфе прошла церемония открытия главной городской елки. Мэр Ратмир Мавлиев вместе с Дедом Морозом нажали на символическую кнопку, после чего на елке зажглись праздничные огни. На мероприятии присутствовало множество детей вместе со своими родителями.
Одновременно с открытием елки на площади начала работу и резиденция Деда Мороза (0+). Как ранее сообщал Mkset, с 26 декабря любой желающий сможет посетить резиденцию и окунуться в новогоднюю атмосферу. Резиденция будет открыта ежедневно с 12:00 до 20:00, кроме 31 декабря, когда время работы продлится до 02:00 ночи. Посетить ее можно будет до 12 января.