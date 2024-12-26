Главная ёлка зажгла огни в Уфе

Одновременно с открытием елки на площади начала работу и резиденция Деда Мороза (0+). Как ранее сообщал Mkset, с 26 декабря любой желающий сможет посетить резиденцию и окунуться в новогоднюю атмосферу. Резиденция будет открыта ежедневно с 12:00 до 20:00, кроме 31 декабря, когда время работы продлится до 02:00 ночи. Посетить ее можно будет до 12 января.