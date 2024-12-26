Долги Башкирии выросли вдвое

В тексте правового акта указано, что в 2023 году государственный долг Республики Башкортостан составил ₽58,8 млрд. При этом в 2022 финансовых заимствований было взято лишь на ₽20,4 млрд. Таким образом, госдолг Башкирии в натуральном выражении, без учета «стоимости» денег, вырос больше, чем в два раза всего за год.