Долги Башкирии выросли вдвое

Posted 26 декабря, 16:48
Published 26 декабря, 16:48
Modified 26 декабря, 19:11
Updated 26 декабря, 19:11
В тексте правового акта указано, что в 2023 году государственный долг Республики Башкортостан составил ₽58,8 млрд. При этом в 2022 финансовых заимствований было взято лишь на ₽20,4 млрд. Таким образом, госдолг Башкирии в натуральном выражении, без учета «стоимости» денег, вырос больше, чем в два раза всего за год.
Кроме того, властям удалось привлечь ₽17,6 млрд заёмных средств. Годовой рост долговой нагрузки региона оценили в 8% (с 21,2% до 29,2%).
Ранее Mkset публиковал предложения уфимцев на общественных слушаниях по бюджету Уфы на 2025-27 годы.