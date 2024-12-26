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Posted 26 декабря, 16:48

Published 26 декабря, 16:48

Modified 26 декабря, 19:11

Updated 26 декабря, 19:11

Госдолг Башкирии увеличился до ₽59 млрд

Долги Башкирии выросли вдвое

26 декабря 2024, 16:48
Фото: 1MI.

Госдолг Башкирии увеличился до ₽59 млрд

Власти Башкирии утвердили основные направления долговой политики на три следующих года — гласит соответствующий документ регионального правительства, изученный Mkset в четверг, 26 декабря.

В тексте правового акта указано, что в 2023 году государственный долг Республики Башкортостан составил ₽58,8 млрд. При этом в 2022 финансовых заимствований было взято лишь на ₽20,4 млрд. Таким образом, госдолг Башкирии в натуральном выражении, без учета «стоимости» денег, вырос больше, чем в два раза всего за год.

Кроме того, властям удалось привлечь ₽17,6 млрд заёмных средств. Годовой рост долговой нагрузки региона оценили в 8% (с 21,2% до 29,2%).

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Ранее Mkset публиковал предложения уфимцев на общественных слушаниях по бюджету Уфы на 2025-27 годы.

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