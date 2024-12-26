Детские горки ликвидируют в Уфе

Posted 26 декабря, 08:15
Published 26 декабря, 08:15
Modified 26 декабря, 10:32
Updated 26 декабря, 10:32
В уфимском УГЗ вплотную занялись безопасностью в Орджоникидзевском районе. Дело в том, что местность города очень рельефная, что толкает детишек устроить «покатушки» на ледянках и «ватрушках» в неположенных местах. Спасатели ежегодно устраивают целые рейды по выявлению незаконных горок.
Одна из таких была обнаружена в районе Центра образования №69. Местные ребятишки накатали целую ледяную трассу. Однако такое, казалось бы, безобидное зимнее развлечение может привести к серьезным травмам у детей.
Юных экстремалов наказывать не стали: спасатели просто провели профилактическую беседу, выдали детям памятки безопасности и направились на поиски других травмоопасных объектов, пообещав засыпать ранее упомянутую горку песком. Возле стихийных и небезопасных местах детских зимних забав установят запрещающие катания аншлаги.
Ранее Mkset рассказал о новом рекорде России, которые установили уфимские дети.