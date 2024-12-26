Детские горки ликвидируют в Уфе

В уфимском УГЗ вплотную занялись безопасностью в Орджоникидзевском районе. Дело в том, что местность города очень рельефная, что толкает детишек устроить «покатушки» на ледянках и «ватрушках» в неположенных местах. Спасатели ежегодно устраивают целые рейды по выявлению незаконных горок.