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Posted 26 декабря, 08:15

Published 26 декабря, 08:15

Modified 26 декабря, 10:32

Updated 26 декабря, 10:32

Уфимские спасатели устроили рейды по стихийным горкам

Детские горки ликвидируют в Уфе

26 декабря 2024, 08:15
Фото: УГЗ Уфы.

Уфимские спасатели устроили рейды по стихийным горкам

Сотрудники управления гражданской защиты закроют и уничтожат опасные детские горки в Уфе, поделились в ведомстве в четверг, 26 декабря.

В уфимском УГЗ вплотную занялись безопасностью в Орджоникидзевском районе. Дело в том, что местность города очень рельефная, что толкает детишек устроить «покатушки» на ледянках и «ватрушках» в неположенных местах. Спасатели ежегодно устраивают целые рейды по выявлению незаконных горок.

Одна из таких была обнаружена в районе Центра образования №69. Местные ребятишки накатали целую ледяную трассу. Однако такое, казалось бы, безобидное зимнее развлечение может привести к серьезным травмам у детей.

Фото: УГЗ Уфы

Юных экстремалов наказывать не стали: спасатели просто провели профилактическую беседу, выдали детям памятки безопасности и направились на поиски других травмоопасных объектов, пообещав засыпать ранее упомянутую горку песком. Возле стихийных и небезопасных местах детских зимних забав установят запрещающие катания аншлаги.

Ранее Mkset рассказал о новом рекорде России, которые установили уфимские дети.

Рекорд России поставили дети в Уфе
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