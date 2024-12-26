Депутат-боец СВО хочет на Новый год домой из СИЗО

Как считает следствие, на Алексея Локотченко, с февраля 2024 года бойца СВО, вышла давняя знакомая из Уфы — адвокатесса. У юристки оказались проблемы с законом. Ей грозила судимость за махинации с обналом теневых операций ее клиентов. Не желая проводить время за решёткой, женщина сделала ход конём и сыграла на опережение. Она попросила Локотченко содействовать ей в участии в СВО. Для того, чтобы командование отряда «Архангела Михаила» из «Дикой дивизии Донбасса» составило на неё отношение (вызов на службу — прим.ред), она была готова заплатить свыше ₽10 млн. В преступной схеме оказалось слабое звено, и информация попала к ФСБ. Участников сделки брали с поличным — частью взятки на руках.