Депутат-боец СВО хочет на Новый год домой из СИЗО

Posted 26 декабря, 07:34
Published 26 декабря, 07:34
Modified 26 декабря, 10:37
Updated 26 декабря, 10:37
Депутат Курултая Башкирии, бывший полицейский, бизнесмен и боец донбасского добровольческого батальона «Дикая дивизия Донбасса» Алексей Локотченко намерен встретить Новый 2025 год дома — под бой курантов Кремля, канапе с икрой и речь Владимира Путина. Обвиненный в коррупции на теме СВО парламентарий подал апелляцию на арест. Алексея Локотченко отправили в СИЗО 17 декабря. Ему инкриминируют взяточничество за протекцию участия в СВО.
— Алексей Локотченко намерен обжаловать постановление суда Уфы. Ранее ему ввели меру пресечения в виде содержания в СИЗО, как минимум, на два месяца. Слушание жалобы еще не назначено, — сообщил источник Mkset. — Обычно подобные рассмотрения происходят оперативно. Локотченко просит изменить ему меру пресечения с фактического ареста на домашний арест.
Верховный суд Башкирии рассмотрел протест на постановление Советского районного суда Уфы оперативно. В четверг, 26 декабря, меру пресечения для депутата и бойца СВО Алексея Локотченко оставили без изменения. Он пробудет по арестом с СИЗО до середины февраля 2025 года.
Сам Алексей Локотченко вины в махинациях не признаёт. В своих соцсетях он сообщил, что всё уголовное дело — провокация и профанация. Напомним фабулу обвинения.
Как считает следствие, на Алексея Локотченко, с февраля 2024 года бойца СВО, вышла давняя знакомая из Уфы — адвокатесса. У юристки оказались проблемы с законом. Ей грозила судимость за махинации с обналом теневых операций ее клиентов. Не желая проводить время за решёткой, женщина сделала ход конём и сыграла на опережение. Она попросила Локотченко содействовать ей в участии в СВО. Для того, чтобы командование отряда «Архангела Михаила» из «Дикой дивизии Донбасса» составило на неё отношение (вызов на службу — прим.ред), она была готова заплатить свыше ₽10 млн. В преступной схеме оказалось слабое звено, и информация попала к ФСБ. Участников сделки брали с поличным — частью взятки на руках.