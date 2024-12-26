Деды Морозы ползают по уфимским больницам

Эффектное появление сказочных персонажей поразило и обрадовало ребятишек. Как поделились в ведомстве, пациенты воодушевлено рассказали стихи и водили хороводы с ряженными спасателями. И это — не первый праздничный визит волшебников-скалолазов в уфимские больницы, а уже добрая традиция.