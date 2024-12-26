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Posted 26 декабря, 07:59

Published 26 декабря, 07:59

Modified 26 декабря, 10:33

Updated 26 декабря, 10:33

Деды Морозы ползают по уфимским больницам

Деды Морозы ползают по уфимским больницам

26 декабря 2024, 07:59
Фото: УГЗ Уфы.
Сотрудники управления гражданской защиты Уфы решили поднять настроение больным детям необычным способом, сообщили в ведомстве в четверг, 26 декабря.

Уже третий год подряд сотрудники уфимского УГЗ радуют ребятишек, оставшихся в период праздников в больнице, новогодним чудом. Спасатели из студенческого корпуса в костюмах Деда Мороза поздравляют маленьких пациентов, попадая в палаты не через дверь, а сквозь оконные рамы.

Эффектное появление сказочных персонажей поразило и обрадовало ребятишек. Как поделились в ведомстве, пациенты воодушевлено рассказали стихи и водили хороводы с ряженными спасателями. И это — не первый праздничный визит волшебников-скалолазов в уфимские больницы, а уже добрая традиция.

Фото: УГЗ Уфы

Ранее Mkset опубликовал программу Новогодних мероприятий в праздничную ночь в Уфе.

Снег на Новый год пойдёт в Уфе
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