Деды Морозы ползают по уфимским больницам

Posted 26 декабря, 07:59
Published 26 декабря, 07:59
Modified 26 декабря, 10:33
Updated 26 декабря, 10:33
Уже третий год подряд сотрудники уфимского УГЗ радуют ребятишек, оставшихся в период праздников в больнице, новогодним чудом. Спасатели из студенческого корпуса в костюмах Деда Мороза поздравляют маленьких пациентов, попадая в палаты не через дверь, а сквозь оконные рамы.
Эффектное появление сказочных персонажей поразило и обрадовало ребятишек. Как поделились в ведомстве, пациенты воодушевлено рассказали стихи и водили хороводы с ряженными спасателями. И это — не первый праздничный визит волшебников-скалолазов в уфимские больницы, а уже добрая традиция.